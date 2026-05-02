قتلى وعدد كبير من الجرحى في المكسيك... حافلة انحرفت عن الطريق وانقلبت! (فيديو)

#Nayarit | Volcadura de autobús deja 11 personas fallecidas y más de 30 lesionadas en la carretera Amatlán de Cañas–San Marcos.
El vehículo provenía de Guadalajara. Autoridades continúan labores de auxilio. pic.twitter.com/ZdUyrfvKXR
— OSCAR MARIO BETETA (@MarioBeteta) May 1, 2026
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