نمو الإقتصاد الألمانيّ 0.3 في المئة

نما الاقتصاد الألماني بنسبة 0.3% خلال الربع الأول من عام 2026 مقارنة بالربع السابق.



ويأتي هذا الأداء الإيجابي على نحو مفاجئ، استنادا إلى بيانات أولية من ، في ظل تحديات تشمل ارتفاع أسعار الطاقة، وهشاشة سلاسل الإمداد، وعدم اليقين في أسواق التصدير، وكلها عوامل تشكل ضغوطا على النشاط الاقتصادي. (سكاي نيوز)

Advertisement