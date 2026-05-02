بعد إغتياله... تشييع حاشد في السيّدة زينب للشيخ المنصور

خرجت حشود من أهالي منطقة السيّدة زينب لتشييع جثمان رجل الدين فرحان حسن المنصور رئيس أعيان الطائفة وخطيب في مقام السيّدة زينب.



وتوفي المنصور بالأمس متأثرا بجراحه جراء عملية اغتيال نفذها مجهولون قاموا بتفجير قنبلة داخل سيارته بالقرب من فندق سفير ، أثناء خروجه من مقام السيّدة زينب بعدما أم صلاة الجمعة بالمصلين.



وكانت مصادر قد أشارت أن الشيخ المنصور قد أصيب إصابات بالغة عقب الانفجار الكبير الذي حصل ما استدعى نقله إلى المستشفى في حالة حرجة قبل أن يفارق الحياة لاحقا. (روسيا اليوم)

