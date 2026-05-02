|
عربي-دولي
لا فيتو على اليورانيوم.. رسالة إيرانية حازمة: الوكالة الدولية هي الحكم الوحيد
Lebanon 24
02-05-2026
|
13:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكدت بعثة
إيران
لدى
الأمم المتحدة
في موقف حاسم أنه لا توجد أي عوائق قانونية دولية تحول دون رفع مستوى تخصيب اليورانيوم طالما بقيت هذه الأنشطة تحت إشراف ورقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ووجهت البعثة في بيان لها انتقادات لاذعة للولايات المتحدة، مشيرة إلى تناقض صارخ في سلوك
واشنطن
التي تمتلك آلاف الرؤوس النووية بينما تمتنع منذ أكثر من نصف قرن عن الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بمنع الانتشار ونزع السلاح وفق معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، داعية إلى وضع حد لما وصفته بالممارسات الظالمة وازدواجية المعايير الأميركية.
وفي سياق التحركات الدبلوماسية لنزع فتيل التصعيد، كشفت تقارير إعلامية عن مقترح إيراني عرضته طهران على واشنطن يقضي بإنهاء العمليات العسكرية المتبادلة وتقديم ضمانات أميركية وإسرائيلية بعدم شن هجمات جديدة، مقابل إعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري عن إيران.
ويتضمن
العرض
الإيراني
اعترافاً أميركياً صريحاً بحق طهران في تخصيب اليورانيوم كشرط أساسي، مقابل استعدادها لتعليق مؤقت لأنشطة التخصيب وتأجيل المفاوضات المعمقة حول القيود النووية ورفع
العقوبات
إلى مراحل لاحقة لتسهيل التوصل إلى اتفاق شامل.
إلا أن هذا المسعى الدبلوماسي اصطدم بموقف متشدد من
البيت الأبيض
، حيث أعرب الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
عن عدم رضاه تجاه العرض الإيراني، مؤكداً في تصريحات للصحفيين أن لدى طهران مطالب لا يمكنه الموافقة عليها، وهو ما يعكس استمرار الفجوة الكبيرة في المواقف بين الطرفين رغم محاولات طرح صفقات إقليمية ونووية متداخلة لإنهاء الصراع القائم.
مواضيع ذات صلة
قد يعجبك أيضاً
"فخ كبير" لإسرائيل في جنوب لبنان.. مسؤول أمني يعترف
Lebanon 24
"فخ كبير" لإسرائيل في جنوب لبنان.. مسؤول أمني يعترف
14:00 | 2026-05-02
02/05/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في منطقة قرب لبنان.. "صندوق أسود" خطير ينتظر إسرائيل!
Lebanon 24
في منطقة قرب لبنان.. "صندوق أسود" خطير ينتظر إسرائيل!
13:00 | 2026-05-02
02/05/2026 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"الإنترنت مهدد".. ما علاقة مضيق هرمز؟
Lebanon 24
"الإنترنت مهدد".. ما علاقة مضيق هرمز؟
12:00 | 2026-05-02
02/05/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
انتهى زمن "الحماية المجانية".. ترامب يسحب 5 آلاف جندي من القواعد الألمانية
Lebanon 24
انتهى زمن "الحماية المجانية".. ترامب يسحب 5 آلاف جندي من القواعد الألمانية
11:23 | 2026-05-02
02/05/2026 11:23:40
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يبدّل قواعد المواجهة مع إيران
Lebanon 24
ترامب يبدّل قواعد المواجهة مع إيران
11:00 | 2026-05-02
02/05/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
"منطقة بعيدة" تموّل "حزب الله".. ليست إيران وتقرير يحددها
Lebanon 24
"منطقة بعيدة" تموّل "حزب الله".. ليست إيران وتقرير يحددها
16:00 | 2026-05-01
01/05/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "اغتيال نعيم قاسم".. هذا آخر تقرير إسرائيليّ
Lebanon 24
عن "اغتيال نعيم قاسم".. هذا آخر تقرير إسرائيليّ
15:09 | 2026-05-01
01/05/2026 03:09:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما أصبحت أجمل "تيتا" لبنانية.. وصيفة ملكة جمال لبنان تكشف سر والدتها التي أصبحت "تريند"
Lebanon 24
بعدما أصبحت أجمل "تيتا" لبنانية.. وصيفة ملكة جمال لبنان تكشف سر والدتها التي أصبحت "تريند"
00:23 | 2026-05-02
02/05/2026 12:23:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تدهور وضعها الصحيّ ونقلها إلى المستشفى... الموت يُغيّب فنانة قديرة (صورة)
Lebanon 24
بعد تدهور وضعها الصحيّ ونقلها إلى المستشفى... الموت يُغيّب فنانة قديرة (صورة)
10:16 | 2026-05-02
02/05/2026 10:16:29
Lebanon 24
Lebanon 24
كم تبلغ تكلفة "طائرة حزب الله"؟ تقريرٌ أميركي يكشف السعر
Lebanon 24
كم تبلغ تكلفة "طائرة حزب الله"؟ تقريرٌ أميركي يكشف السعر
16:34 | 2026-05-01
01/05/2026 04:34:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في عربي-دولي
14:00 | 2026-05-02
"فخ كبير" لإسرائيل في جنوب لبنان.. مسؤول أمني يعترف
13:00 | 2026-05-02
في منطقة قرب لبنان.. "صندوق أسود" خطير ينتظر إسرائيل!
12:00 | 2026-05-02
"الإنترنت مهدد".. ما علاقة مضيق هرمز؟
11:23 | 2026-05-02
انتهى زمن "الحماية المجانية".. ترامب يسحب 5 آلاف جندي من القواعد الألمانية
11:00 | 2026-05-02
ترامب يبدّل قواعد المواجهة مع إيران
10:53 | 2026-05-02
وزارة التجارة الصينية: العقوبات الأميركية ينبغي عدم الاعتراف بها
فيديو
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
03:24 | 2026-05-02
02/05/2026 21:28:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
04:53 | 2026-04-30
02/05/2026 21:28:10
Lebanon 24
Lebanon 24
لم تكن تضع حزام الأمان.. إعلامية تكشف إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد تعرّضها لحادث (فيديو)
Lebanon 24
لم تكن تضع حزام الأمان.. إعلامية تكشف إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد تعرّضها لحادث (فيديو)
04:24 | 2026-04-30
02/05/2026 21:28:10
Lebanon 24
Lebanon 24
