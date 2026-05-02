عربي-دولي

تعيين مفاجئ.. "رجل المهمات الصعبة" ينضم لفريق ترامب للتفاوض مع إيران

Lebanon 24
02-05-2026 | 15:45
تعيين مفاجئ.. رجل المهمات الصعبة ينضم لفريق ترامب للتفاوض مع إيران
أفادت شبكة "سي بي إس" نقلاً عن مصادر مطلعة بانضمام نيك ستيوارت، الموظف السابق في وزارة الخارجية الأميركية خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب، إلى فريق التفاوض الأميركي المعني بالملف الإيراني.

وأوضحت الشبكة أن ستيوارت، الذي تم تعيينه من قبل جاريد كوشنر، التحق بفريق يضم كوشنر والمبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، وذلك في فترة سبقت تعثر محادثات إسلام آباد التي قادها نائب الرئيس جي دي فانس مطلع نيسان الماضي.
 
ويحمل ستيوارت خلفية تخصصية في قضايا الانتشار النووي والشأن الإيراني، حيث عمل سابقاً في مركز "الدفاع عن الديمقراطيات"، كما شغل منصباً لدى عضوة الكونغرس الجمهورية كلوديا تيني التي وصفته بأنه من أبرز الخبراء في السياسة الإيرانية.

وفي سياق متصل، أثار تشكيل الفريق الحالي تساؤلات داخل الكونغرس بسبب غياب خبراء من الإدارة الوطنية للأمن النووي ووزارة الطاقة، حيث طالب المشرعون بتوضيحات بشأن الجهة التي تقدم الدعم الفني المتخصص في الملف النووي.

ورد وزير الطاقة الأميركي كريس رايت على هذه المخاوف خلال جلسة استماع أمام لجنة الموارد والطاقة في مجلس الشيوخ في 21 نيسان، مؤكداً أنه يمثل الخبرة الأولى في هذا المجال، مشيراً إلى وجود فريق متخصص في منع الانتشار النووي يشارك في الجهود الرامية لإيجاد حلول للأزمة الإيرانية وفقاً لتطوراتها الميدانية.
