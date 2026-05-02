طبول الحرب تقرع من جديد.. "الكابينت" يجتمع الأحد لنسف الهدنة واستئناف القتال

تأهب المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) للانعقاد يوم غدٍ الأحد، بهدف مناقشة قرار استئناف العمليات العسكرية في ، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار المدعوم دولياً ومن قبل .



وبحسب هيئة البث "كان 11"، وجهت دعوات للوزراء لبحث العودة إلى القتال، في وقت اتهم فيه مسؤول إسرائيلي حركة حماس بعدم الالتزام ببنود الاتفاق ونزع السلاح.

من جهتها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن قد لا تمنح تل أبيب "الضوء الأخضر" لحرب شاملة، مرجحةً الاكتفاء بـ "عمليات جراحية" محدودة (جز العشب)، خاصة مع انشغال الجيش بالجبهة الشمالية وإيران.



ميدانياً، تواصل خروقاتها وقصفها في القطاع، متنصلةً من استحقاقات المرحلة الأولى للاتفاق، لا سيما البروتوكول الإنساني. كما تصر تل أبيب على تنفيذ بند "نزع السلاح" كشرط مسبق قبل الانتقال للمرحلة الثانية التي تتضمن انسحاباً أوسع للجيش وإعادة الإعمار.

وفي خطوة تصعيدية، منعت إسرائيل دخول ممثلين عن قوة الاستقرار الدولية التابعة لـ"مجلس السلام" الذي يترأسه الرئيس الأميركي إلى غزة، مشترطةً رؤية خطوات ملموسة لتسلم حكومة تكنوقراط مهامها.



في المقابل، تواصل حركة حماس مشاوراتها في القاهرة مع الوسطاء والممثل السامي لـ"مجلس السلام" نيكولاي ملادينوف، لوضع مسارات تطبيق "خطة للسلام"، وضمان تنفيذ الشق الإنساني من المرحلة الأولى، بالتوازي مع مفاوضات المرحلة الثانية.



وعلى صعيد آخر، كشفت مصادر لوكالة "رويترز" عن توجه الإدارة الأميركية لإغلاق مركز التنسيق المدني العسكري في "كريات غات" جنوبي إسرائيل، وسط انتقادات بفشله في مراقبة وقف إطلاق النار.

وأشار دبلوماسيون إلى نية تسليم مسؤولياته لقوة الاستقرار الدولية المرتقب نشرها، وهو ما نفاه "مجلس السلام" في تدوينة رسمية عبر منصة "إكس".