|
عربي-دولي
طبول الحرب تقرع من جديد.. "الكابينت" يجتمع الأحد لنسف الهدنة واستئناف القتال
Lebanon 24
02-05-2026
|
16:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
تأهب المجلس الوزاري
الإسرائيلي
المصغر (الكابينت) للانعقاد يوم غدٍ الأحد، بهدف مناقشة قرار استئناف العمليات العسكرية في
قطاع غزة
، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار المدعوم دولياً ومن قبل
الولايات المتحدة
.
وبحسب هيئة البث
الإسرائيلية
"كان 11"، وجهت دعوات للوزراء لبحث العودة إلى القتال، في وقت اتهم فيه مسؤول إسرائيلي حركة حماس بعدم الالتزام ببنود الاتفاق ونزع السلاح.
من جهتها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن
واشنطن
قد لا تمنح تل أبيب "الضوء الأخضر" لحرب شاملة، مرجحةً الاكتفاء بـ "عمليات جراحية" محدودة (جز العشب)، خاصة مع انشغال الجيش بالجبهة الشمالية وإيران.
ميدانياً، تواصل
إسرائيل
خروقاتها وقصفها في القطاع، متنصلةً من استحقاقات المرحلة الأولى للاتفاق، لا سيما البروتوكول الإنساني. كما تصر تل أبيب على تنفيذ بند "نزع السلاح" كشرط مسبق قبل الانتقال للمرحلة الثانية التي تتضمن انسحاباً أوسع للجيش وإعادة الإعمار.
وفي خطوة تصعيدية، منعت إسرائيل دخول ممثلين عن قوة الاستقرار الدولية التابعة لـ"مجلس السلام" الذي يترأسه الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
إلى غزة، مشترطةً رؤية خطوات ملموسة لتسلم حكومة تكنوقراط مهامها.
في المقابل، تواصل حركة حماس مشاوراتها في القاهرة مع الوسطاء والممثل السامي لـ"مجلس السلام" نيكولاي ملادينوف، لوضع مسارات تطبيق "خطة
ترامب
للسلام"، وضمان تنفيذ الشق الإنساني من المرحلة الأولى، بالتوازي مع مفاوضات المرحلة الثانية.
وعلى صعيد آخر، كشفت مصادر لوكالة "رويترز" عن توجه الإدارة الأميركية لإغلاق مركز التنسيق المدني العسكري في "كريات غات" جنوبي إسرائيل، وسط انتقادات بفشله في مراقبة وقف إطلاق النار.
وأشار دبلوماسيون إلى نية تسليم مسؤولياته لقوة الاستقرار الدولية المرتقب نشرها، وهو ما نفاه "مجلس السلام" في تدوينة رسمية عبر منصة "إكس".
وسائل إعلام إسرائيلية: جدل داخلي بشأن إنجازات الحرب بدأ يتسلل إلى اجتماع الكابينت
03/05/2026 07:58:36
وسائل إعلام إسرائيلية: جدل داخلي بشأن إنجازات الحرب بدأ يتسلل إلى اجتماع الكابينت
بيونغ يانغ: الاتهامات الأميركية بالهجمات السيبرانية "افتراء سخيف"
00:31 | 2026-05-03
بيونغ يانغ: الاتهامات الأميركية بالهجمات السيبرانية "افتراء سخيف"
00:31 | 2026-05-03
