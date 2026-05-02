تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

طبول الحرب تقرع من جديد.. "الكابينت" يجتمع الأحد لنسف الهدنة واستئناف القتال

Lebanon 24
02-05-2026 | 16:38
A-
A+
طبول الحرب تقرع من جديد.. الكابينت يجتمع الأحد لنسف الهدنة واستئناف القتال
طبول الحرب تقرع من جديد.. الكابينت يجتمع الأحد لنسف الهدنة واستئناف القتال photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تأهب المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت) للانعقاد يوم غدٍ الأحد، بهدف مناقشة قرار استئناف العمليات العسكرية في قطاع غزة، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار المدعوم دولياً ومن قبل الولايات المتحدة.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية "كان 11"، وجهت دعوات للوزراء لبحث العودة إلى القتال، في وقت اتهم فيه مسؤول إسرائيلي حركة حماس بعدم الالتزام ببنود الاتفاق ونزع السلاح.
 
من جهتها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن واشنطن قد لا تمنح تل أبيب "الضوء الأخضر" لحرب شاملة، مرجحةً الاكتفاء بـ "عمليات جراحية" محدودة (جز العشب)، خاصة مع انشغال الجيش بالجبهة الشمالية وإيران.

ميدانياً، تواصل إسرائيل خروقاتها وقصفها في القطاع، متنصلةً من استحقاقات المرحلة الأولى للاتفاق، لا سيما البروتوكول الإنساني. كما تصر تل أبيب على تنفيذ بند "نزع السلاح" كشرط مسبق قبل الانتقال للمرحلة الثانية التي تتضمن انسحاباً أوسع للجيش وإعادة الإعمار.
 
وفي خطوة تصعيدية، منعت إسرائيل دخول ممثلين عن قوة الاستقرار الدولية التابعة لـ"مجلس السلام" الذي يترأسه الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى غزة، مشترطةً رؤية خطوات ملموسة لتسلم حكومة تكنوقراط مهامها.

في المقابل، تواصل حركة حماس مشاوراتها في القاهرة مع الوسطاء والممثل السامي لـ"مجلس السلام" نيكولاي ملادينوف، لوضع مسارات تطبيق "خطة ترامب للسلام"، وضمان تنفيذ الشق الإنساني من المرحلة الأولى، بالتوازي مع مفاوضات المرحلة الثانية.

وعلى صعيد آخر، كشفت مصادر لوكالة "رويترز" عن توجه الإدارة الأميركية لإغلاق مركز التنسيق المدني العسكري في "كريات غات" جنوبي إسرائيل، وسط انتقادات بفشله في مراقبة وقف إطلاق النار.
 
وأشار دبلوماسيون إلى نية تسليم مسؤولياته لقوة الاستقرار الدولية المرتقب نشرها، وهو ما نفاه "مجلس السلام" في تدوينة رسمية عبر منصة "إكس".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام إسرائيلية: جدل داخلي بشأن إنجازات الحرب بدأ يتسلل إلى اجتماع الكابينت
lebanon 24
Lebanon24
03/05/2026 07:58:36 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام اسرائيلية: عملية اغتيال في بيروت بعد اجتماع "الكابينت"
lebanon 24
Lebanon24
03/05/2026 07:58:36 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: وزير الدفاع حدد الأهداف في إيران حال استئناف القتال
lebanon 24
Lebanon24
03/05/2026 07:58:36 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: تزداد في إسرائيل التقديرات باقتراب استئناف القتال مع إيران
lebanon 24
Lebanon24
03/05/2026 07:58:36 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الإسرائيلية

الإسرائيلي

قطاع غزة

إسرائيل

من جهته

الشمالي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
00:31 | 2026-05-03
Lebanon24
00:10 | 2026-05-03
Lebanon24
00:02 | 2026-05-03
Lebanon24
23:45 | 2026-05-02
Lebanon24
23:43 | 2026-05-02
Lebanon24
23:30 | 2026-05-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24