واشنطن تعتزم سحب 15٪ من قواتها من ألمانيا خلال عام

أعلن الرئيس الأميركي السبت أنه يخطط لخفض كبير في عدد قواته المنتشرة في ألمانيا، وذلك بعد إعلان "البنتاغون" قبل يوم عزمه سحب خمسة آلاف جندي.وقال في رد على سؤال بشأن القوات الأميركية خلال حديث مع الصحفيين في ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا: "سنقوم بخفض العدد بشكل كبير، وسنخفضه بشكل أكبر بكثير من خمسة آلاف جندي".وتعتزم خفض وجودها العسكري في ألمانيا بنحو 15 بالمئة من إجمالي قواتها البالغ عددها 36 ألف جندي، وهو انسحاب يعتقد البنتاغون أنه يمكن إتمامه خلال "الأشهر الستة إلى الاثني عشر المقبلة"، وفق المتحدث باسمه شون بارنيل.وفي ، أعرب الرئيسان الجمهوريان للجنتي القوات المسلحة في مجلسي الشيوخ والنواب، عن "قلقهما العميق" إزاء هذا القرار، معتبرين أنه "يعطي الإشارة الخطأ (للرئيس الروسي) فلاديمير بوتين".وحذّر مايك روجرز وروجر ويكر في بيان من أنه "حتى لو اتجه الحلفاء نحو الإنفاق الدفاعي بنسبة 5 بالمئة من ناتجهم المحلي الإجمالي، فإن تحقيق هذا الاستثمار سيستغرق وقتا"، مضيفَين أن "تقليص الوجود الأميركي في أوروبا قبل الأوان وقبل أن تصبح هذه الوسائل جاهزة للعمل بشكل كامل يُعرّض قوة الردع للخطر".من جانبه، قال الألماني بوريس بيستوريوس في بيان: "انسحاب القوات الأميركية من أوروبا، ومن ألمانيا أيضا، كان متوقعا. وعلينا نحن أن نتحمل مسؤولية أكبر عن أمننا".وأكد بيستوريوس أن الوجود الأميركي في البلاد يظل "في مصلحة" ألمانيا و"في مصلحة الولايات المتحدة"، لأن هذه القوات تُشكل "قوة ردع جماعي".وإضافة إلى ألمانيا، صرّح ترامب الخميس أيضا بأنه قد يسحب قواته من إيطاليا وإسبانيا بسبب معارضتهما للحرب، قائلا للصحافيين في المكتب البيضوي "لم تقدم إيطاليا إلينا أي مساعدة، وكانت إسبانيا مريعة، مريعة للغاية".وعلّق الخميس قائلا إن وجود القوات الأميركية في أوروبا "يخدم أيضا مصالح الولايات المتحدة في عملياتها العالمية". (سكاي نيوز)