تطورات جديدة في قضية محاولة اغتيال ترامب

طلب محامو المتهم بمحاولة اغتيال الرئيس الأميركي خلال حفل صحفي رسمي الأسبوع الماضي من قاض رفع إجراءات الوقاية من الانتحار المفروضة على موكلهم في أثناء احتجازه بأحد سجون .ويواجه كول توماس ألين اتهامات باقتحام نقطة تفتيش أمنية وإطلاق النار من بندقية أمام مأدبة عشاء لمراسلي في 25 نيسان.وقال محاموه في مذكرة إلى لمقاطعة إن ألين وُضع -عند احتجازه لأول مرة في 27 نيسان- داخل "زنزانة آمنة" وُصفت بأنها غرفة مبطنة تخضع لإجراءات إغلاق على مدار 24 ساعة مع إلزامه بارتداء "سترة شبيهة بسترة التقييد".وجاء في المذاكرة أن هذا الوضع جرى تخفيفه بعد ذلك إلى "إجراءات الوقاية من الانتحار"، وهو ما يعني أن ألين لا يزال ممنوعا من إجراء مكالمات هاتفية أو استقبال زيارات من أي شخص باستثناء فريقه القانوني أو قضاء وقت خارج زنزانته إلا خلال الزيارات القانونية أو الاستحمام، وبمرافقة حارس.وأشارت المذكرة إلى أن أحد أطقم التمريض أوصى يوم الجمعة بإنهاء تلك الإجراءات، لكنها كانت لا تزال سارية حتى زيارة أحد محامي الدفاع العام له في ذلك اليوم.ويواجه ألين اتهامات بالشروع في عملية اغتيال وإطلاق النار خلال ارتكاب جريمة عنيفة ونقل أسلحة وذخيرة بصورة غير قانونية عبر حدود الولايات. ولم يتقدم بعد برده على الاتهامات الموجهة إليه. (ارم نيوز)