تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
20
o
بيروت
20
o
طرابلس
19
o
صور
21
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
19
o
النبطية
16
o
زحلة
15
o
بعلبك
12
o
بشري
16
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
تطورات جديدة في قضية محاولة اغتيال ترامب
Lebanon 24
02-05-2026
|
23:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
طلب محامو المتهم بمحاولة اغتيال الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
خلال حفل صحفي رسمي الأسبوع الماضي من قاض رفع إجراءات الوقاية من الانتحار المفروضة على موكلهم في أثناء احتجازه بأحد سجون
واشنطن
.
ويواجه كول توماس ألين اتهامات باقتحام نقطة تفتيش أمنية وإطلاق النار من بندقية أمام مأدبة عشاء لمراسلي
البيت الأبيض
في 25 نيسان.
وقال محاموه في مذكرة إلى
المحكمة الجزئية الأمريكية
لمقاطعة
كولومبيا
إن ألين وُضع -عند احتجازه لأول مرة في 27 نيسان- داخل "زنزانة آمنة" وُصفت بأنها غرفة مبطنة تخضع لإجراءات إغلاق على مدار 24 ساعة مع إلزامه بارتداء "سترة شبيهة بسترة التقييد".
وجاء في المذاكرة أن هذا الوضع جرى تخفيفه بعد ذلك إلى "إجراءات الوقاية من الانتحار"، وهو ما يعني أن ألين لا يزال ممنوعا من إجراء مكالمات هاتفية أو استقبال زيارات من أي شخص باستثناء فريقه القانوني أو قضاء وقت خارج زنزانته إلا خلال الزيارات القانونية أو الاستحمام، وبمرافقة حارس.
وأشارت المذكرة إلى أن أحد أطقم التمريض أوصى يوم الجمعة بإنهاء تلك الإجراءات، لكنها كانت لا تزال سارية حتى زيارة أحد محامي الدفاع العام له في ذلك اليوم.
ويواجه ألين اتهامات بالشروع في عملية اغتيال وإطلاق النار خلال ارتكاب جريمة عنيفة ونقل أسلحة وذخيرة بصورة غير قانونية عبر حدود الولايات. ولم يتقدم بعد برده على الاتهامات الموجهة إليه. (ارم نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
توجيه تهمة محاولة اغتيال ترامب لمنفّذ هجوم حفل عشاء المراسلين في واشنطن
Lebanon 24
توجيه تهمة محاولة اغتيال ترامب لمنفّذ هجوم حفل عشاء المراسلين في واشنطن
03/05/2026 07:58:49
03/05/2026 07:58:49
Lebanon 24
Lebanon 24
عباس أدان مُحاولة إغتيال ترامب
Lebanon 24
عباس أدان مُحاولة إغتيال ترامب
03/05/2026 07:58:49
03/05/2026 07:58:49
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران تعليقاً على محاولة اغتيال ترامب: "عرض مدبّر"
Lebanon 24
إيران تعليقاً على محاولة اغتيال ترامب: "عرض مدبّر"
03/05/2026 07:58:49
03/05/2026 07:58:49
Lebanon 24
Lebanon 24
أ.ف.ب: القضاء الأميركي يتهم مهاجم حفل مراسلي البيت الأبيض بمحاولة اغتيال ترامب
Lebanon 24
أ.ف.ب: القضاء الأميركي يتهم مهاجم حفل مراسلي البيت الأبيض بمحاولة اغتيال ترامب
03/05/2026 07:58:49
03/05/2026 07:58:49
Lebanon 24
Lebanon 24
المحكمة الجزئية الأمريكية
المحكمة الجزئية
مقاطعة كولومبيا
دونالد ترامب
البيت الأبيض
الأمريكية
بيت الأب
كولومبيا
تابع
قد يعجبك أيضاً
بيونغ يانغ: الاتهامات الأميركية بالهجمات السيبرانية "افتراء سخيف"
Lebanon 24
بيونغ يانغ: الاتهامات الأميركية بالهجمات السيبرانية "افتراء سخيف"
00:31 | 2026-05-03
03/05/2026 12:31:25
Lebanon 24
Lebanon 24
تحركات سياسية وأمنية متزامنة لإعادة ترتيب المشهد العراقي
Lebanon 24
تحركات سياسية وأمنية متزامنة لإعادة ترتيب المشهد العراقي
00:10 | 2026-05-03
03/05/2026 12:10:23
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تستعد لاعتراض أسطول جديد متجه إلى قطاع غزة من تركيا
Lebanon 24
إسرائيل تستعد لاعتراض أسطول جديد متجه إلى قطاع غزة من تركيا
00:02 | 2026-05-03
03/05/2026 12:02:36
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يعلنها: قد نهاجم إيران مجدداً "إذا أساءت التصرف"
Lebanon 24
ترامب يعلنها: قد نهاجم إيران مجدداً "إذا أساءت التصرف"
23:45 | 2026-05-02
02/05/2026 11:45:20
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا تعلن السيطرة على قرية في أوكرانيا وكييف تنفي
Lebanon 24
روسيا تعلن السيطرة على قرية في أوكرانيا وكييف تنفي
23:43 | 2026-05-02
02/05/2026 11:43:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد تدهور وضعها الصحيّ ونقلها إلى المستشفى... الموت يُغيّب فنانة قديرة (صورة)
Lebanon 24
بعد تدهور وضعها الصحيّ ونقلها إلى المستشفى... الموت يُغيّب فنانة قديرة (صورة)
10:16 | 2026-05-02
02/05/2026 10:16:29
Lebanon 24
Lebanon 24
إقرأوا ما قيل عن نتنياهو ولبنان.. تقرير أميركي لافت جداً
Lebanon 24
إقرأوا ما قيل عن نتنياهو ولبنان.. تقرير أميركي لافت جداً
11:00 | 2026-05-02
02/05/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب تهديد إسرائيليّ... إخلاء حيّ من السكان
Lebanon 24
بسبب تهديد إسرائيليّ... إخلاء حيّ من السكان
09:28 | 2026-05-02
02/05/2026 09:28:42
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يبدّل قواعد المواجهة مع إيران
Lebanon 24
ترامب يبدّل قواعد المواجهة مع إيران
11:00 | 2026-05-02
02/05/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير لـ"National Interest": لتضييق الخناق على حزب الله.. انظروا إلى غرب أفريقيا
Lebanon 24
تقرير لـ"National Interest": لتضييق الخناق على حزب الله.. انظروا إلى غرب أفريقيا
10:30 | 2026-05-02
02/05/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
00:31 | 2026-05-03
بيونغ يانغ: الاتهامات الأميركية بالهجمات السيبرانية "افتراء سخيف"
00:10 | 2026-05-03
تحركات سياسية وأمنية متزامنة لإعادة ترتيب المشهد العراقي
00:02 | 2026-05-03
إسرائيل تستعد لاعتراض أسطول جديد متجه إلى قطاع غزة من تركيا
23:45 | 2026-05-02
ترامب يعلنها: قد نهاجم إيران مجدداً "إذا أساءت التصرف"
23:43 | 2026-05-02
روسيا تعلن السيطرة على قرية في أوكرانيا وكييف تنفي
23:30 | 2026-05-02
تعثر مفاوضات حماس وإسرائيل وسط غياب أي تقدم
فيديو
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
03:24 | 2026-05-02
03/05/2026 07:58:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
04:53 | 2026-04-30
03/05/2026 07:58:49
Lebanon 24
Lebanon 24
لم تكن تضع حزام الأمان.. إعلامية تكشف إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد تعرّضها لحادث (فيديو)
Lebanon 24
لم تكن تضع حزام الأمان.. إعلامية تكشف إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد تعرّضها لحادث (فيديو)
04:24 | 2026-04-30
03/05/2026 07:58:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24