روسيا تعلن السيطرة على قرية في أوكرانيا وكييف تنفي

قالت ، السبت، إن قواتها سيطرت على قرية ميروبيليا في منطقة سومي ، لكن الجيش الأوكراني نفى ذلك.وذكر تقرير للوزارة عبر " "، نقلته وكالة " "، أن وحدات آلية، بمساعدة طائرات مسيرة، "طردت القوميين الأوكرانيين من القرية، وقبل ذلك دمرت مدفعيتنا احتياطيات العدو".ونشرت الوزارة مقطعًا مصورًا لما وصفته بغارات جوية على المنطقة الواقعة في شمال ، قرب الحدود مع .لكن مجموعة كورسك التابعة للجيش الأوكراني نفت صحة التقرير الروسي في منشور على " "، واصفة إياه بأنه "كذب محض.. وحداتنا تسيطر على المنطقة ولا يوجد أي تقدم للعدو، ولم تحدث أي هجمات في تلك المنطقة خلال الأيام القليلة الماضية".