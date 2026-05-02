ترامب يعلنها: قد نهاجم إيران مجدداً "إذا أساءت التصرف"

قال الرئيس الأميركي ، فجر الأحد، إنه أُبلغ بالخطوط العريضة لاتفاق مع لكنه ينتظر الصياغة الدقيقة، محذراً في الوقت ذاته من أن خيار استئناف الهجمات على الجمهورية الإسلامية لا يزال وارداً إذا أساءت التصرف.

وذكر مسؤول إيراني كبير أن مقترحاً إيرانياً يرفضه حتى الآن يتضمن فتح مضيق هرمز وإنهاء الحصار الأميركي لإيران، مع إرجاء المحادثات بشأن البرنامج ‌ إلى وقت لاحق.

وعند سؤاله عن المقترح الإيراني قبل توجهه إلى ميامي في ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا، رد ترامب قائلاً: "أخبروني عن فكرة الاتفاق. سيعطونني الصياغة الدقيقة الآن".

وأضاف عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنه لا يستطيع تصور أن تكون المقترحات مقبولة، مؤكداً أن إيران لم تدفع بعد ثمنا كبيراً بما يكفي نظير ما فعلته.

ورداً على سؤال عن احتمال استئناف الهجمات على إيران، قال ترامب: "لا أريد أن أقول ذلك. أعني، لا أستطيع أن أقول ذلك لصحفي. إذا أساؤوا التصرف، إذا فعلوا شيئاً سيئاً، سنرى حينها. لكن هذا احتمال قد يحدث".