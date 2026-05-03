إسرائيل تستعد لاعتراض أسطول جديد متجه إلى قطاع غزة من تركيا

أفادت مصادر إسرائيلية بأن بحرية الجيش تستعد لمواجهة أسطول آخر مؤيد للفلسطينيين سيبحر من ، بعد أيام من هجوم شنته على عدد من سفن أسطول الصمود في المياه الدولية قرب كريت اليونانية واختطاف عشرات الناشطين على متنها.



وبحسب القناة الـ13 ، فإن الأسطول الجديد -الذي من المتوقع أن يبحر إلى من مدينة مرمريس التركية- تتولى تنظيمه منظمة الإغاثة الإنسانية ، المعروفة بتنظيمها أسطول مافي مرمرة عام 2010.



وبينت أن تقديرات الجيش الإسرائيلي تتوقع أن يكون الأسطول الجديد أكثر أهمية من سابقه، حيث ثمة مخاوف حقيقية من أن يكون بعض النشطاء على متنه مسلحين بأسلحة نارية أو بيضاء، وأن يحاولوا كسر الحصار البحري المفروض على غزة بالقوة.



وقالت إن البحرية الإسرائيلية جهزت قوات معززة من أجل إيقاف تقدم الأسطول في الوقت المناسب.



وقالت إن الاستعدادات للأسطول تأتي في ظل اتهامات خطيرة من نشطاء شاركوا في الأسطول الأخير، الذي احتجزته البحرية الإسرائيلية الخميس الماضي.



وقال النشطاء، الذين كانوا على متن 20 سفينة من أسطول "الصمود"، إن جنود الجيش الإسرائيلي استخدموا عنفا مفرطا ضدهم وتعمّدوا تخريب أنظمة الاتصالات والدفع في السفن، مما جعلها عاجزة عن الإبحار.







