تحركات سياسية وأمنية متزامنة لإعادة ترتيب المشهد العراقي

أفيد في ، أمس، بأن التحالف الحاكم يدرس ما سمي «إطاراً نظرياً» لنزع سلاح الفصائل المسلحة، قد يشمل هيكلة في الهرم القيادي لهيئة «الحشد الشعبي».



وتضاربت أنباء حول إعلان فصيلين بارزين التخلي عن سلاحهما الثقيل وتسليمه إلى هيئة «الحشد الشعبي»، وسط شكوك بأن تكون العملية المفترضة «شكلية وفي إطار جس نبض» .



وفي تطور لافت، أكدت مصادر أن الولايات المتحدة أفرجت عن شحنات الدولار إلى ، بعد أن أوقفتها لفترة بهدف الضغط لتفكيك الفصائل.



في غضون ذلك، يواصل رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي، مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، ودعا من أربيل « الكردستاني» إلى إنهاء مقاطعته للعملية السياسية في بغداد.



وقال مسرور ، رئيس حكومة ، إن «فرصة جديدة تتبلور لإنهاء الملفات الخلافية مع الحكومة الاتحادية بشكل جذري».

