تجدد تهديد ترامب لكوبا يثير جدلًا حول احتمال تدخل عسكري

أثار تجديد الرئيس الأميركي ، تهديده لكوبا بإسقاط النظام، بعد انتهاء الحرب على ، جدلًا واسعًا حول العمل على ترتيب تدخل عسكري أمريكي في هافانا، لإعادة تشكيل نفوذ في القارة اللاتينية، بعد فتح الطريق لذلك، بإنهاء حكم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو واختطافه لنيويورك.



واعتبر مختصون في العلاقات الدولية، أن التلويح الأمريكي بعمل عسكري ضد كوبا مع فرض عقوبات جديدة من ، هدفه فصل هافانا عن خطوط شبكات حلفائها خاصة الصين وروسيا، وفقدانها لعب دور "المشاكس الجيوسياسي" بالكاريبي، كما تراها .



وأوضحوا لـ"إرم نيوز"، أن تهديد ترامب للنظام في هافانا، يأتي ضمن استراتيجية "الردع بالغموض"، وذلك بجعل التلويح بالحرب، بمثابة "شبح" يطارد السلطة في كوبا، مستبعدين ذهاب واشنطن إلى عملية عسكرية طويلة ضد " العصية" التي تشكل أزمة للذاكرة الأمريكية منذ منتصف القرن الماضي.



وكان قد هدد ترامب مؤخرًا، نظام ميغيل دياز كانيل في كوبا بإسقاطه، بعد انتهاء الحرب الأمريكية على إيران، في ظل فرض واشنطن عقوبات جديدة وصفتها هافانا بـ"غير قانونية" و"تعسفية"، في سياق من التوتر الشديد بين البلدين.



ويؤكد أستاذ التواصل السياسي في جامعة كادس إشبيلية الإسبانية، الدكتور محمد المودن، أن إدارة ترامب تتحرك نحو هافانا وفق "الاحتواء الديناميكي"، بإحكام عقوبات اقتصادية التي ليست مقدمة حتمية لغزو عسكري، بقدر كونها أداة لإعادة تشكيل الواقع الجيوسياسي للجزيرة، دون تكبد فواتير الحروب المفتوحة.



وأفاد الخبير في العلاقات الدولية لـ"إرم نيوز"، أن هنا جدار لعزل الهدف، عبر الإضعاف الاستراتيجي المستدام والاستثمار في خنق الموارد، بدلًا من التدخل العسكري الذي يواجه عقدة الذاكرة التاريخية للجزيرة التي ضربت هيبة الولايات المتحدة، منتصف القرن الماضي.



ويهدف هذا الضغط، وفق المودن إلى فصل كوبا أكثر عن شبكات الدعم الدولية لها مثل والصين وإيران بعد فنزويلا، عبر استنزاف قدراتها في سداد الفواتير السياسية للتحالف، وعمل العقوبات كحصار جراحي، يفقد النظام لعب دور "المشاكس الجيوسياسي" بالكاريبي كما تراه واشنطن.



واعتبر المودن أن التهديد اللفظي من ترامب والتحركات العسكرية الأمريكية، جزء من استراتيجية "الردع بالغموض"، حيث تترك واشنطن خيار الحرب كشبح يطارد السلطة في كوبا، ليس لأنها تنوي بالضرورة تنفيذ ذلك ولكن لإجبار هافانا على تقديم تنازلات أمنية.



واستكمل بأن ارتباط العقوبات مع مسار الحرب في إيران، يؤكد أن رغبة واشنطن بإخضاع الكاريبي، لقواعد الاشتباك العالمي وبعث رسالة للصين وروسيا بأن القارة اللاتينية ساحة نفوذ حصرية وتلك العقوبات عبارة عن إعلان إغلاق زمن الانفتاح على هافانا وإعادتها لقفص التبعية الأمريكية.



وينظر المودن إلى ذلك على أنه نوع من التقاء استراتيجية "الصدمة الاقتصادية" حيث لا يريد ترامب احتلال كوبا ولكن تأميم إدارتها بما يخدم أجندته الأمنية وتحويل الجزيرة لنظام هش ومقيد ومعزول، لا يمتلك طرف اتخاذ قرارات سيادية أو استضافة قوى معادية.



وخلص بأن التدخل العسكري، سيبقى خيارًا في درج ترامب، يخرج فقط إذا أظهر النظام الكوبي أي محاولة جدية لكسر طوق الحصار أو استضافة حضور عسكري لخصوم واشنطن، بممارسة أقصى ضغط ممكن بأقل كلفة.



بدوره، يقول الباحث في الشؤون اللاتينية، الدكتور حسان الزين، إن هناك عدة أوجة وراء ضغط ترامب على هافانا، يتصدرها استراتيجية بلاده بإعادة تموضع نفوذها بالقارة اللاتينية، بعد إسقاط النظام في فنزويلا، وتنقيح "الحديقة الخلفية" من الدول التي تعتبرها ضمن صفوف الأعداء وتصفهم بـ"المارقين".

وأضاف الزين لـ"إرم نيوز"، أن من ضمن أوجه الضغط بالعقوبات من ترامب على هافانا، التشويش على ضغط الكونغرس حول قانون الحرب ومهلة الـ60 يومً بالنسبة للعملية العسكرية على إيران، وترتيب أوراق الخروج من لأمريكا الجنوبية مجددًا.



وبيّن أن ترامب في هذه الحالة، يريد إحكام الحصار على هافانا الذي من الواضح أنه سيُجدي نفعًا لصالحه، في ظل معاناة الشعب الكوبي، مما يساعده بالظهور في صورة "المنتصر"، بالعمل على تحريك الداخل والثورة لإسقاط النظام هناك.



ويبحث ترامب بإلحاح في هذه المرحلة وفق الزين، عن أصوات الكوبيين المتواجدين في فلوريدا لدعم الحزب بانتخابات التجديد النصفي المقبل للكونغرس، لاسيما من هم ضد نظام هافانا، بعد أن هرب آباؤهم في منتصف القرن الماضي وأبرزهم ماركو روبيو، ذو الأصل الكوبي.



وأشار الزين إلى صعوبة الوقوف على مدى تحقيق العقوبات الأمريكية أهدافها في هافانا والذهاب لعمل عسكري، لاسيما أن كوبا لديها خبرة واسعة في التعامل مع الخناق الاقتصادي من واشنطن ولكن في الوقت ذاته، فإن هذه الخطة سيكون لها تأثير داخلي على الشارع المرهق.



واستبعد ذهاب ترامب إلى حرب مفتوحة في ظل استراتيجية الضربات الخاطفة والتي كان أطولها الـ60 يومًا في إيران، مع تأثير العامل الانتخابي مع استحقاق الكونغرس في نوفمبر المقبل، وانخفاض شعبيته، بحسب استطلاعات الرأي بالداخل.

