استمرار الغموض في نتائج الانتخابات الرئاسية في بيرو

دعت للانتخابات في بيرو إلى إجراء تدقيق شامل باستخدام تكنولوجيا المعلومات في نتائج التي أجريت في 12 نيسان الماضي، وفق وكالة " ".ولا تزال النتائج النهائية للجولة الأولى من الانتخابات غير واضحة مع فرز 97.5% من الأصوات.ولم يظهر أي منافس رئاسي واضح لمواجهة المرشحة الأوفر حظًا، فوجيموري، بعد أن تصدرت بنسبة 17%.وأفادت الأمينة العامة للهيئة الوطنية للانتخابات، يسيكا كلافيهو، في تصريح لإذاعة "آر " أن نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية لن تُعلن قبل منتصف أيار، وذلك بعد عملية تصويت اتسمت بالفوضى.وبعد فرز 93.4% من الأصوات، كانت المرشحة اليمينية كيكو فوجيموري متقدمة بنسبة 17%، يليها اليساري بـ12%، من الأصوات والمحافظ المتشدد رافاييل لوبيز ألياغا بـ11.9%.وكان ثلاثة آلاف بيروفي على الأقل قد تظاهروا أواخر الشهر الماضي في ليما، للمطالبة باحترام نتيجة تصويتهم في الانتخابات الرئاسية البيروفية، وسط اتهامات بحصول تزوير ومخالفات في تنظيم الاقتراع، وفق "فرانس برس".وطالب مؤيدو المرشح المحافظ رافاييل لوبيز ألياغا وأعضاء في منظمات باحترام أصواتهم على خلفية اتهامات خطيرة بالتزوير وُجهت إلى للعمليات بسبب مخالفات في تنظيم الانتخابات ولوجستياتها.