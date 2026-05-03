استمرار الغموض في نتائج الانتخابات الرئاسية في بيرو

03-05-2026 | 01:31
استمرار الغموض في نتائج الانتخابات الرئاسية في بيرو
استمرار الغموض في نتائج الانتخابات الرئاسية في بيرو
دعت اللجنة الوطنية للانتخابات في بيرو إلى إجراء تدقيق شامل باستخدام تكنولوجيا المعلومات في نتائج الانتخابات العامة التي أجريت في 12  نيسان الماضي، وفق وكالة "رويترز".

ولا تزال النتائج النهائية للجولة الأولى من الانتخابات غير واضحة مع فرز 97.5% من الأصوات.

ولم يظهر أي منافس رئاسي واضح لمواجهة المرشحة الأوفر حظًا، كيكو فوجيموري، بعد أن تصدرت بنسبة 17%. 

 وأفادت الأمينة العامة للهيئة الوطنية للانتخابات، يسيكا كلافيهو، في تصريح لإذاعة "آر بي بي"  أن نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية لن تُعلن قبل منتصف أيار، وذلك بعد عملية تصويت اتسمت بالفوضى.

وبعد فرز 93.4% من الأصوات، كانت المرشحة اليمينية كيكو فوجيموري متقدمة بنسبة 17%، يليها اليساري روبرتو سانشيز بـ12%، من الأصوات والمحافظ المتشدد رافاييل لوبيز ألياغا بـ11.9%.

وكان ثلاثة آلاف بيروفي على الأقل قد تظاهروا أواخر الشهر الماضي في ليما، للمطالبة باحترام نتيجة تصويتهم في الانتخابات الرئاسية البيروفية، وسط اتهامات بحصول تزوير ومخالفات في تنظيم الاقتراع، وفق  "فرانس برس".

وطالب مؤيدو المرشح المحافظ رافاييل لوبيز ألياغا وأعضاء في منظمات المجتمع المدني باحترام أصواتهم على خلفية اتهامات خطيرة بالتزوير وُجهت إلى المكتب الوطني للعمليات الانتخابية بسبب مخالفات في تنظيم الانتخابات ولوجستياتها.
 
