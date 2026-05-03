غرينبلات: ضربات أميركية محتملة ضد إيران إذا تصاعد التوتر

توقع جيسون غرينبلات، المبعوث السابق للرئيس الأمريكي إلى ، عودة المواجهة العسكرية بين أمريكا وإيران، مرجّحاً أن يبدأ بتنفيذ ضربات دقيقة.



وقال غرينبلات في مقابلة خاصة مع "إرم نيوز": "سيواصل ترامب أولًا محاولة خنق اقتصاديًّا من خلال الحصار الذي فرضه على المضيق، إلى جانب الحصار الذي فرضوه هم أيضًا".





واستطرد غرينبلات: "لكن في المقام الأول، إذا حدث أي شيء، أي إذا استهدفوا قاعدة أمريكية أو حلفاءنا، فأعتقد أنه سيتدخل مجددًا. وحتى إذا لم يحدث ذلك، أعتقد أنه في مرحلة ما سيفقد صبره وسيبدأ بتنفيذ ضربات دقيقة".



وتابع: "لا أعتقد أن ترامب سيتجه إلى تصعيد عسكري واسع وكبير قبل أن يرى نتائج خنق اقتصادهم"، على حد تعبيره.



وكان ترامب قال، الأحد، إنه اطّلع على بنود الاتفاق المقترح مع إيران، وإنه سيُزوّد قريبًا بالصياغة الدقيقة، مؤكدًا أنه سيبحث الخطة التي أرسلتها لكنه لا يتوقع أن تكون مقبولة.



وردًّا على سؤال حول احتمال استئناف الهجمات ضد إيران، قال ترامب للصحفيين في "ويست بالم بيتش" بولاية فلوريدا، إن هذا الاحتمال قائم، وأضاف أن طهران لم تدفع بعد "الثمن الكافي"، ووصف حصار الموانئ بأنه "ودود للغاية".



وأكد أن إيران تعرّضت لضربات مدمرة وتسعى الآن لإبرام صفقة مع ، مشيرًا إلى أن القيادة الإيرانية السابقة انتهت وأن الإيرانيين لا يعرفون من يقودهم حاليًّا.





وكان مسؤولان إيرانيان رفيعا المستوى أكدا أن المقترح الجديد لا يشترط على ترامب رفع الحصار المفروض على الملاحة الإيرانية في مضيق هرمز قبل لقاء المفاوضين وجهًا لوجه.



وأضاف المسؤولان، في تصريحات أوردتها صحيفة " تايمز"، أن إيران مستعدة أيضًا لفتح المضيق، وهو ممر نفطي حيوي، قبل إعلان ترامب إنهاء الحصار.



وأغلقت القوات الإيرانية مضيق هرمز الحيوي بعد بدء الحملة الجوية على إيران في 28 شباط، فيما أعلنت واشنطن فرض حصار على الموانئ الإيرانية بعد فشل محادثات السلام في باكستان في تحقيق أي تقدم، وبدأت بتنفيذه في 13 نيسان الفائت.



