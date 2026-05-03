إسرائيل توافق على خطة لشراء سربين من إف-35 وإف-15أيه

Najib Mikati
إسرائيل توافق على خطة لشراء سربين من "إف-35" و"إف-15أيه"

03-05-2026 | 04:33
أعلن الجيش الإسرائيلي، أن اللجنة الوزارية للمشتريات وافقت خلال نهاية الأسبوع على طلب وزارة الدفاع شراء سربين جديدين من الطائرات المقاتلة في آن واحد، يشملان سربًا رابعًا من طائرات إف-35 المصنعة من قبل شركة لوكهيد مارتن، وسربًا ثانيًا من طائرات إف-15 أيه المصنعة من قبل شركة بوينغ.

وأوضح المتحدث باسم الجيش في بيان أن قيمة الصفقات تُقدّر بعشرات المليارات من الشواقل، وتشمل كذلك دمج السربين ضمن القوات الجوية، إضافة إلى الدعم الشامل وقطع الغيار والخدمات اللوجستية المرتبطة بهما، بحسب  "هيئة البث" العبرية.


وأضاف البيان: "هذه هي الخطوة الأولى في تنفيذ خطة بناء القوات للعقد المقبل، والتي وافق عليها رئيس الوزراء ووزير الدفاع، بميزانية مخصصة تبلغ 350 مليار شيكل".

وأشار كذلك إلى أن "الأسراب الجديدة ستشكّل ركيزة أساسية في بناء قوات الجيش الإسرائيلي خلال العقود المقبلة، في مواجهة التهديدات الإقليمية الناشئة، وستُمكّن دولة إسرائيل من الحفاظ على تفوقها الجوي الإستراتيجي في المنطقة".

وعلق وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس على صفقة المقاتلات بالقول: إن "الدروس من حرب إيران تستلزم ضمان تفوقنا الجوي لِعقود مقبلة".
