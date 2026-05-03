إيران من الداخل.. "تركيبة الأعراق" تهزّ تماسك الدولة!

تركيبة سكانية معقّدة

بحسب هذا التصوّر، تتسم إيران بتنوّع سكاني واسع ومتعدد الأعراق، يضم الأذريين والعرب الأهوازيين والبلوش والأكراد واللور والتركمان، إلى جانب مجموعات أخرى.

ويشير الطرح إلى أن هذا التنوع لا ينعكس بصورة متوازنة على توزيع السلطة والثروة، ما يؤدي إلى فجوات اقتصادية واجتماعية بين مناطق مختلفة داخل البلاد.

كما يلفت مراقبون إلى مناطق غنية بالموارد الطبيعية، من بينها إقليم خوزستان، أحد أبرز مراكز إنتاج والغاز، والذي يقطنه عدد كبير من العرب الأهوازيين.

ورغم أهميته الاقتصادية، يواجه الإقليم، وفق التقرير، تحديات تتصل بالتنمية والبطالة وآليات توزيع العائدات، ما ساهم في اندلاع احتجاجات اجتماعية خلال فترات سابقة.