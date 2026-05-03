"سينتهي إذا سار على خطى أبيه"... تهديد إسرائيلي جديد للمرشد الإيراني!

هدد ، ، المرشد مجتبى ، محذراً من السير على خطى والده المرشد السابق، ، الذي قتل في اليوم الأول من الهجوم الأميركي الإسرائيلي على في 28 شباط.





وخلال مقابلة مع القناة 14 ، مساء أمس السبت، قال إنه "بالنسبة لمجتبى، إذا سار على خطى والده، فسينتهي مثله".





أضاف: "لقد أثبتنا أن من يريد تدمير يضع نفسه في خطر التدمير"، واعتبر أن "إسرائيل لم تكن يوماً أقوى من الوقت الحالي، وإيران لم تكن أضعف مما هي عليه اليوم".

