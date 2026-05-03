عربي-دولي

جنديان أميركيان مفقودان في المغرب.. وعمليات بحث براً وبحراً وجواً

Lebanon 24
03-05-2026 | 12:14
جنديان أميركيان مفقودان في المغرب.. وعمليات بحث براً وبحراً وجواً
تحولت مناورات "الأسد الأفريقي" في المغرب إلى حالة استنفار، بعد إعلان القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا "أفريكوم" فقدان جنديين أميركيين قرب منطقة تدريب في جنوب غرب البلاد.

وقالت "أفريكوم" إن الجنديين كانا يشاركان في المناورات العسكرية، قبل أن يُفقدا ليل السبت قرب منطقة تدريب كاب درعة، القريبة من مدينة طانطان المغربية.

وأوضحت القيادة الأميركية أن قوات أميركية ومغربية، إلى جانب قوات أخرى مشاركة في المناورة، بدأت فوراً عمليات بحث وإنقاذ منسقة شملت البر والجو والبحر.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، نقل مسؤولون عسكريون أن اختفاء الجنديين لا يرتبط مباشرة بالتمرين، بل إنهما كانا في نزهة قرب ميدان التدريب، وربما انزلقا من جرف باتجاه المحيط.

وأشارت تقارير إلى أن فقدانهما اكتُشف خلال عملية إحصاء داخل القاعدة نحو الساعة 9 مساءً بالتوقيت المحلي، لتبدأ مروحيات البحث طوال الليل، قبل أن تنضم طائرات أكبر ومسيّرات إلى العملية صباح الأحد قرب الساحل.

وأكدت "أفريكوم" أن الحادث لا يزال قيد التحقيق، وأن عمليات البحث مستمرة.

وتُعد مناورات "الأسد الأفريقي" تمريناً عسكرياً سنوياً مشتركاً يضم الجيش الأميركي وحلفاء من "الناتو" ودولاً أفريقية شريكة، وتستضيفه المغرب وغانا والسنغال وتونس.

وتقام نسخة هذا العام بين 27 نيسان و8 أيار، بمشاركة نحو 5000 شخص من 40 دولة.
