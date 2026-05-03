جنديان أميركيان مفقودان في المغرب.. وعمليات بحث براً وبحراً وجواً

تحولت مناورات " الأفريقي" في إلى حالة استنفار، بعد إعلان الأميركية في "أفريكوم" فقدان جنديين أميركيين قرب منطقة تدريب في البلاد.



وقالت "أفريكوم" إن الجنديين كانا يشاركان في المناورات العسكرية، قبل أن يُفقدا ليل السبت قرب منطقة تدريب كاب درعة، القريبة من مدينة طانطان المغربية.



وأوضحت القيادة الأميركية أن قوات أميركية ومغربية، إلى جانب قوات أخرى مشاركة في المناورة، بدأت فوراً عمليات بحث وإنقاذ منسقة شملت البر والجو والبحر.



وبحسب صحيفة " تايمز"، نقل مسؤولون عسكريون أن اختفاء الجنديين لا يرتبط مباشرة بالتمرين، بل إنهما كانا في نزهة قرب ميدان التدريب، وربما انزلقا من جرف باتجاه المحيط.



وأشارت تقارير إلى أن فقدانهما اكتُشف خلال عملية إحصاء داخل نحو الساعة 9 مساءً بالتوقيت المحلي، لتبدأ مروحيات البحث طوال الليل، قبل أن تنضم طائرات أكبر ومسيّرات إلى العملية قرب الساحل.



وأكدت "أفريكوم" أن الحادث لا يزال قيد التحقيق، وأن عمليات البحث مستمرة.



وتُعد مناورات "الأسد الأفريقي" تمريناً عسكرياً سنوياً مشتركاً يضم الجيش الأميركي وحلفاء من " " ودولاً أفريقية شريكة، وتستضيفه المغرب وغانا والسنغال وتونس.



وتقام نسخة هذا العام بين 27 نيسان و8 أيار، بمشاركة نحو 5000 شخص من 40 دولة.

