تفاصيل جديدة بمحاولة اغتيال ترامب.. هذا ما كشفه الادعاء الاميركي

كشف الادعاء الأميركي تفاصيل جديدة حول محاولة الاغتيال الأخيرة التي استهدفت الرئيس الأميركي ، في تطور سلط الضوء على خطورة الحادثة وأبعادها الأمنية والسياسية.



فقد أكدت المدعية العامة الأميركية اليوم الأحد أن المتهم، كول ألين، "كان لديه نية واضحة لقتل الرئيس"، مشيرة إلى أن الرصاصة التي أطلقها أصابت أحد عناصر جهاز الخدمة السرية، في مؤشر على أن الهجوم لم يكن عشوائياً.



كما أضافت أن المتهم "كان مستعداً لقتل أي شخص يعترض طريقه"، معتبرة أن ما حدث "عمل عنيف مخطط له مسبقاً"، استهدف الوصول إلى الرئيس الأميركي وتصفيته.

كذلك أكدت المدعية أن العملية "كانت محسوبة بدقة"، وأن الهدف لم يكن فقط استهداف الرئيس، بل أيضاً تجاوز أي عائق بشري، بما في ذلك عناصر الحماية.



أتت هذه التطورات في سياق حساس، حيث تثير مثل هذه الحوادث تساؤلات حول مستوى التهديدات التي تواجه السياسيين في ، خاصة في ظل الاستقطاب السياسي المتزايد.



كما أعادت الواقعة إلى الأذهان محاولات اغتيال سابقة استهدفت رؤساء أميركيين، ما يعزز المخاوف من تصاعد العنف السياسي.