تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

فوضى قرب نادي ترامب.. توقيف رجل عند نقطة تفتيش أمنية

Lebanon 24
03-05-2026 | 13:03
A-
A+
فوضى قرب نادي ترامب.. توقيف رجل عند نقطة تفتيش أمنية
فوضى قرب نادي ترامب.. توقيف رجل عند نقطة تفتيش أمنية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
شهد نادي "ترامب دورال" الوطني للغولف في ولاية فلوريدا حادثاً أمنياً جديداً، بعدما أوقفت عناصر من جهاز الخدمة السرية الأميركية رجلاً تسبب باضطراب عند نقطة تفتيش قرب النادي، حسب موقع "انديا توداي".

ووقع الحادث بعد ظهر السبت، عند نحو الساعة 4:15 بالتوقيت المحلي، حين رفض الرجل، الذي لم تُكشف هويته، الامتثال لتعليمات عناصر الأمن، قبل أن يشتبك جسدياً مع أحد العملاء ويتم توقيفه.

وبحسب السلطات، لم يكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب موجوداً في الموقع وقت الحادث.

وذكرت صحيفة "نيويورك بوست" أن المشتبه به تسبب بتفعيل أجهزة الإنذار عند نقطة التفتيش، ما دفع عناصر الأمن إلى التدخل. كما أظهرت لقطات متداولة الرجل مقيّداً قرب منطقة الدخول.

وأكدت الخدمة السرية أن توقيف الرجل تم عند نقطة التفتيش نفسها، فيما وجّهت شرطة دورال إليه تهمتي الإخلال بالنظام العام ومقاومة الاعتقال من دون عنف. ونُقل لاحقاً إلى مركز "تيرنر غيلفورد نايت" الإصلاحي في ميامي.

وقال مايكل تاونسند، القائم بأعمال الوكيل الخاص المسؤول عن مكتب الخدمة السرية في ميامي، إن الحادث لم يؤثر على الإجراءات الأمنية الخاصة بأي زيارات مرتقبة إلى نادي ترامب دورال.

ويأتي هذا الحادث بعد أقل من أسبوع على خرق أمني أكثر خطورة خلال حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض في واشنطن، حيث تجاوز مشتبه به مسلح نقطة تفتيش أمنية.

وبحسب المحققين، فإن المشتبه به في حادث واشنطن هو كول ألين، وهو مدرس من كاليفورنيا يبلغ 31 عاماً، ويواجه تهماً فيدرالية عدة، بينها محاولة اغتيال رئيس الولايات المتحدة وأعضاء في حكومته. 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نادي قضاة لبنان: إحالة جحا إلى التفتيش القضائي تشكّل فضيحة ومسًّا بهيبة القضاء
lebanon 24
Lebanon24
03/05/2026 23:32:05 Lebanon 24 Lebanon 24
اتحاد بلديات كسروان الفتوح يطلب من الأجهزة الأمنية والعسكرية وضع خطة أمنية تتضمن إقامة حواجز ونقاط تفتيش
lebanon 24
Lebanon24
03/05/2026 23:32:05 Lebanon 24 Lebanon 24
مخاوف من "فوضى أمنية"
lebanon 24
Lebanon24
03/05/2026 23:32:05 Lebanon 24 Lebanon 24
فتح طريق الأوتوستراد عند نقطة برج رحال بالاتجاهين
lebanon 24
Lebanon24
03/05/2026 23:32:05 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

البيت الأبيض

كاليفورنيا

نيويورك

فلوريدا

دونالد

واشنطن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:00 | 2026-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:00 | 2026-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:22 | 2026-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:00 | 2026-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:59 | 2026-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:11 | 2026-05-03
Lebanon24
16:00 | 2026-05-03
Lebanon24
15:57 | 2026-05-03
Lebanon24
15:48 | 2026-05-03
Lebanon24
15:11 | 2026-05-03
Lebanon24
14:49 | 2026-05-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24