فوضى قرب نادي ترامب.. توقيف رجل عند نقطة تفتيش أمنية

شهد نادي " دورال" الوطني للغولف في ولاية حادثاً أمنياً جديداً، بعدما أوقفت عناصر من جهاز الخدمة السرية الأميركية رجلاً تسبب باضطراب عند نقطة تفتيش قرب النادي، حسب موقع "انديا توداي".



ووقع الحادث بعد ظهر السبت، عند نحو الساعة 4:15 بالتوقيت المحلي، حين رفض الرجل، الذي لم تُكشف هويته، الامتثال لتعليمات عناصر الأمن، قبل أن يشتبك جسدياً مع أحد العملاء ويتم توقيفه.



وبحسب السلطات، لم يكن الرئيس الأميركي موجوداً في الموقع وقت الحادث.



وذكرت صحيفة " بوست" أن المشتبه به تسبب بتفعيل أجهزة الإنذار عند نقطة التفتيش، ما دفع عناصر الأمن إلى التدخل. كما أظهرت لقطات متداولة الرجل مقيّداً قرب منطقة الدخول.



وأكدت الخدمة السرية أن توقيف الرجل تم عند نقطة التفتيش نفسها، فيما وجّهت شرطة دورال إليه تهمتي الإخلال بالنظام العام ومقاومة الاعتقال من دون عنف. ونُقل لاحقاً إلى مركز "تيرنر غيلفورد نايت" الإصلاحي في ميامي.



وقال تاونسند، القائم بأعمال الوكيل الخاص المسؤول عن مكتب الخدمة السرية في ميامي، إن الحادث لم يؤثر على الإجراءات الأمنية الخاصة بأي زيارات مرتقبة إلى نادي ترامب دورال.



ويأتي هذا الحادث بعد أقل من أسبوع على خرق أمني أكثر خطورة خلال حفل عشاء مراسلي في ، حيث تجاوز مشتبه به مسلح نقطة تفتيش أمنية.



وبحسب المحققين، فإن المشتبه به في حادث واشنطن هو كول ألين، وهو مدرس من يبلغ 31 عاماً، ويواجه تهماً فيدرالية عدة، بينها محاولة اغتيال رئيس وأعضاء في حكومته.

