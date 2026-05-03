تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

في اتصال مع رئيس الورراء العراقي الجديد.. ماكرون: استقرار العراق أساسي

Lebanon 24
03-05-2026 | 13:18
A-
A+
في اتصال مع رئيس الورراء العراقي الجديد.. ماكرون: استقرار العراق أساسي
في اتصال مع رئيس الورراء العراقي الجديد.. ماكرون: استقرار العراق أساسي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون محادثة مع رئيس الوزراء العراقي الجديد علي الزيدي، ورأى في منشور على منصة إكس، اليوم الأحد، أن مهمة الرجل المكلّف بتأليف حكومة "حاسمة لمستقبل العراق، في ظروف إقليمية بالغة الصعوبة".

وشدّد ماكرون على أن "تمتُّع العراق بالاستقرار والسيادة، وبالقدرة التامة على تقرير مصيره، أمرٌ أساسي لأمن الشرق الأوسط كما لأمن أوروبا".
وتناوَلَ ماكرون أيضا في منشوره الهجوم بمسيّرة الذي أودى بجندي فرنسي في إقليم كردستان العراق في 12 مارس الفائت. وكتب "ذكّرت أيضا بتَمَنِيَّ التوصل سريعا إلى نتائج التحقيق في شأن الهجوم الذي أودى بأرنو فريون وتسبّبَ بإصابة عدد من رفقائه في السلاح".

وتسبب هجوم بمسيّرة إيرانية التصميم من طراز "شاهد" في مقتل الجندي فريون (42 عاما) في مدينة أربيل، في هجوم أُصيب فيه ستة جنود آخرين. ونسبت السلطات الفرنسية الضربة إلى ميليشيا موالية لإيران، في الأيام الأولى من الحرب التي شنّتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران.

وكان فريون وقت حصول الضربة في قاعدة خاضعة لسلطة مقاتلي البشمركة الأكراد ضمن مهمة تدريب في إقليم كردستان تتعلق بمكافحة تنظيم داعش. ويُعد هذا الهجوم من أبرز الحوادث التي استهدفت القوات الأجنبية العاملة ضمن التحالف الدولي في العراق خلال الفترة الأخيرة، ما أعاد تسليط الضوء على التحديات الأمنية المستمرة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الحكومة العراقية: السوداني بحث في اتصال مع رئيس إقليم كردستان العراق التطورات الأمنية التي تشهدها المنطقة
lebanon 24
Lebanon24
03/05/2026 23:32:12 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون اكد في اتّصال مع السوداني تضامن لبنان مع الشعب العراقي
lebanon 24
Lebanon24
03/05/2026 23:32:12 Lebanon 24 Lebanon 24
ماكرون: استقرار العراق أمر ضروري لأمن الشرق الأوسط وأوروبا
lebanon 24
Lebanon24
03/05/2026 23:32:12 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس العراقي عبر عن استنكاره للاعتداءات الاسرائيلية المستمرة على لبنان في اتصال مع الرئيس عون
lebanon 24
Lebanon24
03/05/2026 23:32:12 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس الفرنسي إيمانويل

الولايات المتحدة

إيمانويل ماكرون

الرئيس الفرنسي

الشرق الأوسط

يوم الأحد

الفرنسية

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:00 | 2026-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:00 | 2026-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:22 | 2026-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:00 | 2026-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:59 | 2026-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:11 | 2026-05-03
Lebanon24
16:00 | 2026-05-03
Lebanon24
15:57 | 2026-05-03
Lebanon24
15:48 | 2026-05-03
Lebanon24
15:11 | 2026-05-03
Lebanon24
14:49 | 2026-05-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24