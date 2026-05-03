في اتصال مع رئيس الورراء العراقي الجديد.. ماكرون: استقرار العراق أساسي

أجرى ماكرون محادثة مع رئيس الوزراء الجديد علي الزيدي، ورأى في منشور على منصة إكس، اليوم الأحد، أن مهمة الرجل المكلّف بتأليف حكومة "حاسمة لمستقبل ، في ظروف إقليمية بالغة الصعوبة".



وشدّد ماكرون على أن "تمتُّع العراق بالاستقرار والسيادة، وبالقدرة التامة على تقرير مصيره، أمرٌ أساسي لأمن كما لأمن ".

وتناوَلَ ماكرون أيضا في منشوره الهجوم بمسيّرة الذي أودى بجندي فرنسي في إقليم كردستان العراق في 12 مارس الفائت. وكتب "ذكّرت أيضا بتَمَنِيَّ التوصل سريعا إلى نتائج التحقيق في شأن الهجوم الذي أودى بأرنو فريون وتسبّبَ بإصابة عدد من رفقائه في السلاح".



وتسبب هجوم بمسيّرة إيرانية التصميم من طراز "شاهد" في مقتل الجندي فريون (42 عاما) في مدينة أربيل، في هجوم أُصيب فيه ستة جنود آخرين. ونسبت السلطات الضربة إلى ميليشيا موالية لإيران، في الأيام الأولى من الحرب التي شنّتها وإسرائيل ضد .



وكان فريون وقت حصول الضربة في قاعدة خاضعة لسلطة مقاتلي البشمركة الأكراد ضمن مهمة تدريب في إقليم كردستان تتعلق بمكافحة تنظيم داعش. ويُعد هذا الهجوم من أبرز الحوادث التي استهدفت القوات الأجنبية العاملة ضمن التحالف الدولي في العراق خلال الفترة الأخيرة، ما أعاد تسليط الضوء على التحديات الأمنية المستمرة.