تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
22
o
بيروت
17
o
طرابلس
16
o
صور
15
o
جبيل
16
o
صيدا
22
o
جونية
14
o
النبطية
19
o
زحلة
9
o
بعلبك
20
o
بشري
11
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
في اتصال مع رئيس الورراء العراقي الجديد.. ماكرون: استقرار العراق أساسي
Lebanon 24
03-05-2026
|
13:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
أجرى
الرئيس الفرنسي إيمانويل
ماكرون محادثة مع رئيس الوزراء
العراقي
الجديد علي الزيدي، ورأى في منشور على منصة إكس، اليوم الأحد، أن مهمة الرجل المكلّف بتأليف حكومة "حاسمة لمستقبل
العراق
، في ظروف إقليمية بالغة الصعوبة".
وشدّد ماكرون على أن "تمتُّع العراق بالاستقرار والسيادة، وبالقدرة التامة على تقرير مصيره، أمرٌ أساسي لأمن
الشرق الأوسط
كما لأمن
أوروبا
".
وتناوَلَ ماكرون أيضا في منشوره الهجوم بمسيّرة الذي أودى بجندي فرنسي في إقليم كردستان العراق في 12 مارس الفائت. وكتب "ذكّرت أيضا بتَمَنِيَّ التوصل سريعا إلى نتائج التحقيق في شأن الهجوم الذي أودى بأرنو فريون وتسبّبَ بإصابة عدد من رفقائه في السلاح".
وتسبب هجوم بمسيّرة إيرانية التصميم من طراز "شاهد" في مقتل الجندي فريون (42 عاما) في مدينة أربيل، في هجوم أُصيب فيه ستة جنود آخرين. ونسبت السلطات
الفرنسية
الضربة إلى ميليشيا موالية لإيران، في الأيام الأولى من الحرب التي شنّتها
الولايات المتحدة
وإسرائيل ضد
إيران
.
وكان فريون وقت حصول الضربة في قاعدة خاضعة لسلطة مقاتلي البشمركة الأكراد ضمن مهمة تدريب في إقليم كردستان تتعلق بمكافحة تنظيم داعش. ويُعد هذا الهجوم من أبرز الحوادث التي استهدفت القوات الأجنبية العاملة ضمن التحالف الدولي في العراق خلال الفترة الأخيرة، ما أعاد تسليط الضوء على التحديات الأمنية المستمرة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الحكومة العراقية: السوداني بحث في اتصال مع رئيس إقليم كردستان العراق التطورات الأمنية التي تشهدها المنطقة
Lebanon 24
الحكومة العراقية: السوداني بحث في اتصال مع رئيس إقليم كردستان العراق التطورات الأمنية التي تشهدها المنطقة
03/05/2026 23:32:12
03/05/2026 23:32:12
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس عون اكد في اتّصال مع السوداني تضامن لبنان مع الشعب العراقي
Lebanon 24
الرئيس عون اكد في اتّصال مع السوداني تضامن لبنان مع الشعب العراقي
03/05/2026 23:32:12
03/05/2026 23:32:12
Lebanon 24
Lebanon 24
ماكرون: استقرار العراق أمر ضروري لأمن الشرق الأوسط وأوروبا
Lebanon 24
ماكرون: استقرار العراق أمر ضروري لأمن الشرق الأوسط وأوروبا
03/05/2026 23:32:12
03/05/2026 23:32:12
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس العراقي عبر عن استنكاره للاعتداءات الاسرائيلية المستمرة على لبنان في اتصال مع الرئيس عون
Lebanon 24
الرئيس العراقي عبر عن استنكاره للاعتداءات الاسرائيلية المستمرة على لبنان في اتصال مع الرئيس عون
03/05/2026 23:32:12
03/05/2026 23:32:12
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس الفرنسي إيمانويل
الولايات المتحدة
إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي
الشرق الأوسط
يوم الأحد
الفرنسية
إسرائيل
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد خسائر موجعة.. إسرائيل تستعين بـ"صيّاد المسيّرات"
Lebanon 24
بعد خسائر موجعة.. إسرائيل تستعين بـ"صيّاد المسيّرات"
16:11 | 2026-05-03
03/05/2026 04:11:34
Lebanon 24
Lebanon 24
معركة كسر إيران: النووي لم يعد الهدف الوحيد
Lebanon 24
معركة كسر إيران: النووي لم يعد الهدف الوحيد
16:00 | 2026-05-03
03/05/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقدم في محادثات واشنطن وطهران.. هل من انفراجة قريبة؟
Lebanon 24
تقدم في محادثات واشنطن وطهران.. هل من انفراجة قريبة؟
15:57 | 2026-05-03
03/05/2026 03:57:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب هبوط اضطراري لطائرة صغيرة.. تعطل حركة الطيران في مطار هامبورغ بألمانيا
Lebanon 24
بسبب هبوط اضطراري لطائرة صغيرة.. تعطل حركة الطيران في مطار هامبورغ بألمانيا
15:48 | 2026-05-03
03/05/2026 03:48:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو: ضغط ترامب على إيران يستهدف تنازلات نووية
Lebanon 24
نتنياهو: ضغط ترامب على إيران يستهدف تنازلات نووية
15:11 | 2026-05-03
03/05/2026 03:11:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
طرح فرنسي الأسبوع المقبل حول قوة دولية أوروبية: القبول الأميركي والإسرائيلي رهن التوازنات الجديدة
Lebanon 24
طرح فرنسي الأسبوع المقبل حول قوة دولية أوروبية: القبول الأميركي والإسرائيلي رهن التوازنات الجديدة
03:00 | 2026-05-03
03/05/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة إسرائيلية عن بنت جبيل.. تقرير أمني وميداني!
Lebanon 24
مفاجأة إسرائيلية عن بنت جبيل.. تقرير أمني وميداني!
07:00 | 2026-05-03
03/05/2026 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين... وفاة الفنان الكبير هاني شاكر!
Lebanon 24
خبر حزين... وفاة الفنان الكبير هاني شاكر!
08:22 | 2026-05-03
03/05/2026 08:22:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أوراق التمسك به تتلاشى.. هل سيسلم "الحزب" سلاحه حقاً؟
Lebanon 24
أوراق التمسك به تتلاشى.. هل سيسلم "الحزب" سلاحه حقاً؟
06:00 | 2026-05-03
03/05/2026 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
زيارة عون إلى واشنطن عالقة عند لقاء نتنياهو بطلب أميركي وتصعيد إسرائيلي كبير نحو العمق اللبناني
Lebanon 24
زيارة عون إلى واشنطن عالقة عند لقاء نتنياهو بطلب أميركي وتصعيد إسرائيلي كبير نحو العمق اللبناني
22:59 | 2026-05-02
02/05/2026 10:59:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:11 | 2026-05-03
بعد خسائر موجعة.. إسرائيل تستعين بـ"صيّاد المسيّرات"
16:00 | 2026-05-03
معركة كسر إيران: النووي لم يعد الهدف الوحيد
15:57 | 2026-05-03
تقدم في محادثات واشنطن وطهران.. هل من انفراجة قريبة؟
15:48 | 2026-05-03
بسبب هبوط اضطراري لطائرة صغيرة.. تعطل حركة الطيران في مطار هامبورغ بألمانيا
15:11 | 2026-05-03
نتنياهو: ضغط ترامب على إيران يستهدف تنازلات نووية
14:49 | 2026-05-03
إيران: ندرس رد أميركا على اقتراحنا المكون من 14 نقطة
فيديو
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
03:24 | 2026-05-02
03/05/2026 23:32:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
04:53 | 2026-04-30
03/05/2026 23:32:12
Lebanon 24
Lebanon 24
لم تكن تضع حزام الأمان.. إعلامية تكشف إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد تعرّضها لحادث (فيديو)
Lebanon 24
لم تكن تضع حزام الأمان.. إعلامية تكشف إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد تعرّضها لحادث (فيديو)
04:24 | 2026-04-30
03/05/2026 23:32:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24