ترامب: مقترح إيران الأخير غير مقبول بالنسبة لنا

كشف الرئيس الأميركي اليوم الأحد أن درست مقترح الأخير المعدل، الذي قدم قبل أيام عبر الوسيط الباكستاني، وهو غير جيد بالنسبة لبلاده.وقال في مقابلة مع هيئة البث إن "المفاوضات مع إيران عالقة والمقترح الأخير غير مقبول".من جهتها، أعلنت إيران أن ردت على مقترحها المكون من 14 بنداً عبر باكستان، وأنها بصدد مراجعة الرد.وقال المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي إنه "لا توجد مفاوضات نووية في هذه المرحلة"، وفق الرسمية.إلى ذلك نقل موقع "أكسيوس" عن مصادر أن "المقترح بعيد للغاية عن الحد الأدنى الأميركي".وأضافت المصادر أن "احتمالات حدوث اختراق في المفاوضات معدومة والخيار العسكري أقرب".فيما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر قولها: "هناك أهداف لم نهاجمها بالحرب ونستعد لاستكمال المهمة".كما تحدثت وسائل الإعلام عن تفريغ أسلحة وذخائر بمطار بن غوريون خلال الـ24 ساعة الماضية.