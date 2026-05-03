تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

كارثة على متن سفينة.. فيروس قاتل يفتك بالركاب!

Lebanon 24
03-05-2026 | 14:42
A-
A+
كارثة على متن سفينة.. فيروس قاتل يفتك بالركاب!
كارثة على متن سفينة.. فيروس قاتل يفتك بالركاب! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أثار تفشٍّ صحي على متن السفينة MV Hondius، التي كانت تبحر من أوشوايا في الأرجنتين نحو الرأس الأخضر، حالة استنفار بعد تسجيل وفيات وإصابات بمرض تنفسي حاد، وسط تحقيقات دولية جارية لتحديد طبيعة الوضع واحتوائه.

وبحسب المعطيات، فإن أحد المرضى الذين نُقلوا إلى جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا جاءت نتيجته إيجابية لفيروس من عائلة هانتا، وهي مجموعة فيروسات قد تسبب حمى نزفية. وتنتقل هذه الفيروسات عادة عبر القوارض، ولا سيما من خلال ملامسة البول أو الفضلات أو اللعاب.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أنها تتابع حالات مرض تنفسي حاد على متن السفينة في المحيط الأطلسي، مؤكدة أن التحقيقات والاستجابة الصحية الدولية المنسقة لا تزالان مستمرتين، على أن تُعلن معلومات إضافية لاحقاً.

وتشير المعلومات إلى أن أول من ظهرت عليه الأعراض كان راكباً يبلغ 70 عاماً، توفي على متن السفينة، فيما لا يزال جثمانه في جزيرة سانت هيلينا، التابعة لبريطانيا في جنوب الأطلسي. كما مرضت زوجته، البالغة 69 عاماً، خلال الرحلة أيضاً، ونُقلت إلى جنوب أفريقيا حيث توفيت في أحد مستشفيات جوهانسبرغ.

أما الحالة الثالثة فهي لرجل بريطاني يبلغ 69 عاماً، نُقل بدوره إلى جوهانسبرغ، حيث يتلقى العلاج في العناية المركزة.

كما تجرى مناقشات بشأن إمكان عزل راكبين آخرين ظهرت عليهما أعراض المرض في مستشفى في الرأس الأخضر، قبل أن تتابع السفينة رحلتها نحو جزر الكناري الإسبانية.

وتُعرف MV Hondius بأنها سفينة رحلات قطبية تشغلها شركة Oceanwide Expeditions الهولندية، وتتسع لنحو 170 راكباً ويعمل عليها قرابة 70 من أفراد الطاقم. وكانت الرحلة تشمل محطات في جزر جورجيا الجنوبية وسانت هيلينا قبل الوصول إلى الرأس الأخضر.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
غارة تفتك بحافلة ركاب في روسيا
lebanon 24
Lebanon24
04/05/2026 01:46:55 Lebanon 24 Lebanon 24
كارثة صامتة.. الإدمان على المهدئات والعنف يفتك بالعائلات اللبنانية
lebanon 24
Lebanon24
04/05/2026 01:46:55 Lebanon 24 Lebanon 24
"كارثة" داخل ملعب في البيرو توقع قتلى وجرحى
lebanon 24
Lebanon24
04/05/2026 01:46:55 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الأميركي: 3500 عنصر يتدربون على متن السفينة تريبولي
lebanon 24
Lebanon24
04/05/2026 01:46:55 Lebanon 24 Lebanon 24

منظمة الصحة العالمية

منظمة الصحة

الإسبانية

بريطانيا

الأطلسي

أفريقيا

الفيروس

جزيرة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
18:10 | 2026-05-03
Lebanon24
16:48 | 2026-05-03
Lebanon24
16:40 | 2026-05-03
Lebanon24
16:37 | 2026-05-03
Lebanon24
16:34 | 2026-05-03
Lebanon24
16:11 | 2026-05-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24