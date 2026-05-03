إيران: ندرس رد أميركا على اقتراحنا المكون من 14 نقطة

03-05-2026 | 14:49
إيران: ندرس رد أميركا على اقتراحنا المكون من 14 نقطة
أعلنت ⁠إيران، الأحد، أن الولايات المتحدة ردت ‌على مقترحها المكون ‌من ‌14 بندا عبر باكستان، وأنها ‌بصدد ‌مراجعة ⁠الرد.


ونقلت وسائل الإعلام الرسمية ⁠عن ‌متحدث ⁠باسم وزارة الخارجية الإيرانية ⁠القول: "لا توجد ⁠مفاوضات نووية في هذه المرحلة".
تفاصيل الاقتراح

والسبت، كشفت وسائل إعلام إيرانية تفاصيل تتعلق بالمقترح الذي قدمته إيران إلى الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، والمكوّن من 14 نقطة.

وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية، إن المقترح يتكون من 14 نقطة، ويدعو إلى إنهاء دائم "للأعمال العدائية" وانسحاب كامل للقوات الأميركية من المنطقة.

وذكرت الوكالة أنه تم تسليم الخطة عبر وسطاء باكستانيين ردا على مقترح أميركي مكوّن من 9 نقاط.

وأشارت "تسنيم" إلى أنه في حين تدعو خطة واشنطن إلى وقف إطلاق النار لمدة شهرين، فإن طهران تضغط من أجل جدول زمني مدته 30 يوما لحل القضايا الرئيسية، وتصرّ على أن تركز المحادثات على "إنهاء الحرب" بدلا من هدنة مؤقتة.
وتشمل مطالب إيران انسحاب القوات الأميركية من المناطق القريبة من حدودها وضمانات بعدم الاعتداء، إلى جانب خطوات اقتصادية مثل رفع الحصار البحري، والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، وتخفيف العقوبات، ودفع تعويضات.

ويدعو المقترح أيضا إلى إنهاء الأعمال العدائية عبر جبهات متعددة، بما في ذلك في لبنان، وإنشاء آلية حكم جديدة لمضيق هرمز.

ووفقا لمسؤول إيراني كبير، فإن مقترح طهران الذي يرفضه الرئيس الأميركي دونالد ترامب حتى الآن ينص على فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة وإنهاء ⁠الحصار البحري الأميركي على إيران، مع تأجيل المحادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني إلى مرحلة لاحقة.
