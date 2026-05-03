نتنياهو: ضغط ترامب على إيران يستهدف تنازلات نووية

03-05-2026 | 15:11
يراهن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وفق ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على أن يؤدي الضغط الاقتصادي المتصاعد على إيران إلى دفعها لتقديم تنازلات في ملفها النووي.

وبحسب التصريحات المنسوبة إلى نتنياهو، يعتقد ترامب أن العقوبات والحصار يشكلان أداة فعالة للضغط على طهران، من دون الذهاب مباشرة إلى مواجهة عسكرية واسعة.

وأشار نتنياهو إلى أن النظام الإيراني بات "أضعف من أي وقت مضى" بعد التطورات الأخيرة، في حين اعتبر أن إسرائيل أصبحت "أقوى من أي وقت"، مع استمرار وجود تحديات.

وتأتي هذه المواقف في ظل الحصار البحري والعقوبات الأميركية المفروضة على إيران، والتي تستهدف تقليص قدرتها على تصدير النفط، أحد أبرز مصادر إيراداتها.

كما تتزامن مع تعثر المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني، وسط تمسك طهران بشروطها واستمرار واشنطن في سياسة "الضغط الأقصى".

ويرى مراقبون أن الحديث عن "استخراج المواد النووية" يعكس توجهاً أميركياً لاستخدام الضغط الاقتصادي كبديل عن الخيار العسكري، مع إبقاء التصعيد مطروحاً في حال فشل المسار الدبلوماسي.
في المقابل، تحذر إيران من تداعيات استمرار الضغوط، مؤكدة أن أي تصعيد قد يفتح الباب أمام ردود غير متوقعة في المنطقة.
وفي ملف غزة، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن نتنياهو قوله إن مسؤولية "تجريد حماس وقطاع غزة من السلاح" تقع على عاتق إسرائيل، في إشارة إلى استمرار النهج العسكري والأمني في التعامل مع القطاع. (العربية)
