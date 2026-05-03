نتنياهو: ضغط ترامب على إيران يستهدف تنازلات نووية

يراهن الرئيس الأميركي ، وفق ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على أن يؤدي الضغط الاقتصادي المتصاعد على إلى دفعها لتقديم تنازلات في ملفها .



وبحسب التصريحات المنسوبة إلى نتنياهو، يعتقد أن والحصار يشكلان أداة فعالة للضغط على طهران، من دون الذهاب مباشرة إلى مواجهة عسكرية واسعة.



وأشار نتنياهو إلى أن النظام بات "أضعف من أي وقت مضى" بعد التطورات الأخيرة، في حين اعتبر أن أصبحت "أقوى من أي وقت"، مع استمرار وجود تحديات.



وتأتي هذه المواقف في ظل الحصار البحري والعقوبات الأميركية المفروضة على إيران، والتي تستهدف تقليص قدرتها على تصدير ، أحد أبرز مصادر إيراداتها.



كما تتزامن مع تعثر المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني، وسط تمسك طهران بشروطها واستمرار في سياسة "الضغط ".



ويرى مراقبون أن الحديث عن "استخراج المواد النووية" يعكس توجهاً أميركياً لاستخدام الضغط الاقتصادي كبديل عن الخيار العسكري، مع إبقاء التصعيد مطروحاً في حال فشل المسار الدبلوماسي.

في المقابل، تحذر إيران من تداعيات استمرار الضغوط، مؤكدة أن أي تصعيد قد يفتح الباب أمام ردود غير متوقعة في المنطقة.

وفي ملف غزة، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن نتنياهو قوله إن مسؤولية "تجريد وقطاع غزة من السلاح" تقع على عاتق إسرائيل، في إشارة إلى استمرار النهج العسكري والأمني في التعامل مع القطاع. (العربية)

