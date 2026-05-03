تقدم في محادثات واشنطن وطهران.. هل من انفراجة قريبة؟

بينما أعلن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، أن تجري محادثات مع ، كشفت مصادر مطلعة، اليوم الأحد، أن المفاوضات بين وطهران أحرزت تقدما ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، وفق ما نقلته وسائل إعلام باكستانية.

وأضافت المصادر، أن هناك فرصة دبلوماسية حقيقية قد تقود إلى تحقيق انفراجة، في ظل مؤشرات إيجابية على تقدم الحوار.



كما أشارت إلى أن الأيام القليلة المقبلة ستكون حاسمة في مسار المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران.



أتى ذلك، بعدما صرح الرئيس الأميركي اليوم الأحد أن واشنطن درست مقترح إيران الأخير المعدل، الذي قدم قبل أيام عبر الوسيط الباكستاني، وهو غير جيد بالنسبة لبلاده.



وقال في مقابلة مع هيئة البث إن "المفاوضات مع إيران عالقة والمقترح الأخير غير مقبول".

من جهتها، أعلنت إيران أن الولايات المتحدة ردت على مقترحها المكون من 14 بنداً عبر باكستان، وأنها بصدد مراجعة الرد.



وقال المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي إنه "لا توجد مفاوضات نووية في هذه المرحلة"، وفق الرسمية.



ويتعارض اقتراح إيران تأجيل المحادثات بخصوص النووية إلى وقت لاحق مع مطلب واشنطن المتكرر بأن تقبل إيران قيودا صارمة على برنامجها النووي قبل انتهاء الحرب.



ومقترح طهران المؤلف من 14 بندا يشمل انسحاب القوات الأميركية من المناطق المحيطة بإيران وإنهاء الحصار البحري والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة ودفع تعويضات ورفع وإنهاء الحرب على جميع الجبهات، ومنها ، إضافة إلى آلية رقابة جديدة على المضيق.



