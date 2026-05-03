|
عربي-دولي
تقدم في محادثات واشنطن وطهران.. هل من انفراجة قريبة؟
Lebanon 24
03-05-2026
|
15:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
بينما أعلن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، أن
الولايات المتحدة
تجري محادثات مع
إيران
، كشفت مصادر مطلعة، اليوم الأحد، أن المفاوضات بين
واشنطن
وطهران أحرزت تقدما ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، وفق ما نقلته وسائل إعلام باكستانية.
وأضافت المصادر، أن هناك فرصة دبلوماسية حقيقية قد تقود إلى تحقيق انفراجة، في ظل مؤشرات إيجابية على تقدم الحوار.
كما أشارت إلى أن الأيام القليلة المقبلة ستكون حاسمة في مسار المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران.
أتى ذلك، بعدما صرح الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
اليوم الأحد أن واشنطن درست مقترح إيران الأخير المعدل، الذي قدم قبل أيام عبر الوسيط الباكستاني، وهو غير جيد بالنسبة لبلاده.
وقال
ترامب
في مقابلة مع هيئة البث
الإسرائيلية
إن "المفاوضات مع إيران عالقة والمقترح الأخير غير مقبول".
من جهتها، أعلنت إيران أن الولايات المتحدة ردت على مقترحها المكون من 14 بنداً عبر باكستان، وأنها بصدد مراجعة الرد.
وقال المتحدث باسم الخارجية
الإيرانية
إسماعيل بقائي إنه "لا توجد مفاوضات نووية في هذه المرحلة"، وفق
وسائل الإعلام
الرسمية.
ويتعارض اقتراح إيران تأجيل المحادثات بخصوص
القضايا
النووية إلى وقت لاحق مع مطلب واشنطن المتكرر بأن تقبل إيران قيودا صارمة على برنامجها النووي قبل انتهاء الحرب.
ومقترح طهران المؤلف من 14 بندا يشمل انسحاب القوات الأميركية من المناطق المحيطة بإيران وإنهاء الحصار البحري والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة ودفع تعويضات ورفع
العقوبات
وإنهاء الحرب على جميع الجبهات، ومنها
لبنان
، إضافة إلى آلية رقابة جديدة على المضيق.
