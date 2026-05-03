عربي-دولي
طلبوا العودة فلم يعد القارب.. كارثة سياحية مروعة في الهند
Lebanon 24
03-05-2026
|
16:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
أودى انقلاب قارب سياحي في
الهند
بحياة أكثر من 12 شخصاً، بعد أن داهمته عاصفة مفاجئة أثناء إبحاره في خزان سد بارغي على
نهر نارمادا
بولاية
ماديا براديش
، بحسب ما أوردته مجلة People.
ووقع الحادث مساء 30 نيسان، حين كان القارب، الذي يحمل اسم Narmada Queen ويتبع لدائرة السياحة في الولاية، يقل نحو 43 راكباً وأفراداً من الطاقم، قبل أن ينقلب ويغرق وسط رياح قوية وأحوال جوية عنيفة.
وذكرت التقارير أن فرق الإنقاذ انتشلت عدداً من الجثث في اليوم التالي للحادث، بينهم مارينا
ماسي
البالغة 39 عاماً وطفلها تريشان البالغ 4 سنوات. كما عُثر في وقت لاحق على ضحايا آخرين من عائلة واحدة، بينهم رجل وزوجته وطفلاه، إضافة إلى طفل من أقاربهم.
ونقلت المجلة عن ناجين أن حالة من الذعر سادت داخل القارب مع بدء تسرب المياه، بينما أشار أحدهم إلى أن وسائل السلامة لم تكن واضحة خلال الرحلة، وأن سترات النجاة لم توزع إلا بعد بدء الغرق. كما قال إن بعض الركاب طلبوا من المشغل العودة، لكن القارب واصل مساره قبل أن ينقلب في منتصف الخزان.
ولا تزال السلطات تحقق في ملابسات الحادث، مع مراجعة إجراءات السلامة التي كانت معتمدة على متن القارب. في المقابل، أعرب
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي
عن حزنه، واصفاً الحادث بالمؤلم، ومقدماً التعازي لعائلات الضحايا، مع تمنياته بالشفاء للمصابين.
