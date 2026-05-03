تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

طلبوا العودة فلم يعد القارب.. كارثة سياحية مروعة في الهند

Lebanon 24
03-05-2026 | 16:34
A-
A+
طلبوا العودة فلم يعد القارب.. كارثة سياحية مروعة في الهند
طلبوا العودة فلم يعد القارب.. كارثة سياحية مروعة في الهند photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أودى انقلاب قارب سياحي في الهند بحياة أكثر من 12 شخصاً، بعد أن داهمته عاصفة مفاجئة أثناء إبحاره في خزان سد بارغي على نهر نارمادا بولاية ماديا براديش، بحسب ما أوردته مجلة People.

ووقع الحادث مساء 30 نيسان، حين كان القارب، الذي يحمل اسم Narmada Queen ويتبع لدائرة السياحة في الولاية، يقل نحو 43 راكباً وأفراداً من الطاقم، قبل أن ينقلب ويغرق وسط رياح قوية وأحوال جوية عنيفة.

وذكرت التقارير أن فرق الإنقاذ انتشلت عدداً من الجثث في اليوم التالي للحادث، بينهم مارينا ماسي البالغة 39 عاماً وطفلها تريشان البالغ 4 سنوات. كما عُثر في وقت لاحق على ضحايا آخرين من عائلة واحدة، بينهم رجل وزوجته وطفلاه، إضافة إلى طفل من أقاربهم.

ونقلت المجلة عن ناجين أن حالة من الذعر سادت داخل القارب مع بدء تسرب المياه، بينما أشار أحدهم إلى أن وسائل السلامة لم تكن واضحة خلال الرحلة، وأن سترات النجاة لم توزع إلا بعد بدء الغرق. كما قال إن بعض الركاب طلبوا من المشغل العودة، لكن القارب واصل مساره قبل أن ينقلب في منتصف الخزان.

ولا تزال السلطات تحقق في ملابسات الحادث، مع مراجعة إجراءات السلامة التي كانت معتمدة على متن القارب. في المقابل، أعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن حزنه، واصفاً الحادث بالمؤلم، ومقدماً التعازي لعائلات الضحايا، مع تمنياته بالشفاء للمصابين.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حادثة خطيرة في الجو.. رحلة سياحية كادت أن تتحول إلى كارثة (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
04/05/2026 01:47:35 Lebanon 24 Lebanon 24
مصرع 14 شخصًا وإصابة 28 في حادث تصادم مروع جنوب الهند
lebanon 24
Lebanon24
04/05/2026 01:47:35 Lebanon 24 Lebanon 24
خبراء يُحذّرون: منطقة فرنسيّة سياحيّة شهيرة جدّاً مُعرّضة لـ"تسونامي"
lebanon 24
Lebanon24
04/05/2026 01:47:35 Lebanon 24 Lebanon 24
مطالب بإدراج المؤسسات السياحية المتضررة ضمن قاعدة بيانات الكوارث
lebanon 24
Lebanon24
04/05/2026 01:47:35 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي

ناريندرا مودي

ماديا براديش

نهر نارمادا

سترات ال

الهندي

براديش

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
18:10 | 2026-05-03
Lebanon24
16:48 | 2026-05-03
Lebanon24
16:40 | 2026-05-03
Lebanon24
16:37 | 2026-05-03
Lebanon24
16:11 | 2026-05-03
Lebanon24
16:00 | 2026-05-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24