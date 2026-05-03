تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

نزع سلاح "حماس" يعقّد التفاوض

Lebanon 24
03-05-2026 | 16:37
A-
A+
نزع سلاح حماس يعقّد التفاوض
نزع سلاح حماس يعقّد التفاوض photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تتعثر الاتصالات بين حركة "حماس" والوسطاء عند ملف نزع السلاح، في ظل خلافات متصاعدة حول شروط الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر فلسطينية.

وبحسب التقرير، وصلت المحادثات بين المدير العام لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف ووفد "حماس" برئاسة خليل الحية إلى طريق مسدود.

وتتمسك "حماس" بتنفيذ كامل بنود المرحلة الأولى قبل البحث في المرحلة التالية، كما تطالب بأن يُناقش ملف السلاح ضمن إطار وطني شامل، أي بعد ضمان إقامة دولة فلسطينية.

في المقابل، ترفض إسرائيل الانسحاب إلى "الخط الأصفر"، وقد أبلغت ملادينوف بذلك الأسبوع الماضي. وترى "حماس" أن هذا الموقف ينسف التفاهمات ويمثل خروجاً جوهرياً عن شروط المرحلة الأولى.

كما ترفض الحركة، وفق التقرير، إصرار ملادينوف على بحث نزع السلاح قبل إعادة إعمار قطاع غزة وانسحاب الجيش الإسرائيلي.

وأبلغت "حماس" الوسطاء رفضها الانتقال إلى المرحلة الثانية ما لم تلتزم إسرائيل بتنفيذ كامل بنود المرحلة الأولى.

وكانت قناة "كان نيوز" قد كشفت الشهر الماضي وثيقة المبادئ التي قدمتها "حماس" في بداية المفاوضات، وفيها رفض لأي خطة تنزع سلاحها قبل انسحاب إسرائيلي كامل من قطاع غزة ورفع الحصار، مع مطالبتها ببقاء قوات الشرطة والأمن التابعة لها داخل القطاع.
وبحسب هيئة البث، كانت إسرائيل تتوقع أن يكون رد "حماس" غير مقبول لدى مجلس السلام، لذلك بدأت إعداد خطط عملياتية تحسباً لاحتمال تجدد القتال في غزة.
ونقلت عن مصدر أمني قوله إن "حماس تبذل قصارى جهدها لتجنب المواجهة"، مضيفاً أنه إذا لم تنزع سلاحها "فسيعود الجيش الإسرائيلي إلى القتال في غزة في المستقبل القريب لإتمام المهمة". (ارم)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مجلس السلام يُقدّم مقترحاً لنزع سلاح "حماس"
lebanon 24
Lebanon24
04/05/2026 01:47:41 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: المحادثات بين الوسطاء وممثلي "مجلس السلام" وحماس بشأن نزع سلاح الحركة وصلت إلى طريق مسدود
lebanon 24
Lebanon24
04/05/2026 01:47:41 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الألمانية: نرحب بوضع الحكومة اللبنانية نزع سلاح "حزب الله" هدفا أساسيا
lebanon 24
Lebanon24
04/05/2026 01:47:41 Lebanon 24 Lebanon 24
رجي يتبلغ من نظيره النروجي دعم بلاده لقرار الحكومة نزع سلاح "حزب الله"
lebanon 24
Lebanon24
04/05/2026 01:47:41 Lebanon 24 Lebanon 24

المدير العام

دولة فلسطين

قوات الشرطة

الإسرائيلية

خليل الحية

الإسرائيلي

خليل الحي

المستقبل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
18:10 | 2026-05-03
Lebanon24
16:48 | 2026-05-03
Lebanon24
16:40 | 2026-05-03
Lebanon24
16:34 | 2026-05-03
Lebanon24
16:11 | 2026-05-03
Lebanon24
16:00 | 2026-05-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24