خلال ساعات.. ترامب سيتحرك لإخراج السفن العالقة في هرمز

03-05-2026 | 16:48
خلال ساعات.. ترامب سيتحرك لإخراج السفن العالقة في هرمز
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، إن عدداً كبيراً من الدول حول العالم - ومعظمها غير منخرط في النزاع الدائر في الشرق الأوسط - طلبت من الولايات المتحدة المساعدة في تأمين خروج سفنها العالقة في مضيق هرمز، رغم أنها "لا علاقة لها إطلاقاً" بما يجري.

وأوضح ترامب عبر منشور على منصة "تروث سوشيال" أن هذه السفن تعود إلى دول "محايدة وبريئة"، مشيراً إلى أن واشنطن أبلغت تلك الدول استعدادها لمرافقة سفنها بشكل آمن عبر هذه الممرات المائية المقيدة، بما يتيح لها استئناف أنشطتها التجارية بصورة طبيعية.

وأضاف أنه وجّه ممثليه لإبلاغ هذه الدول بأن الولايات المتحدة ستبذل "أفضل الجهود" لضمان خروج السفن وأطقمها بأمان من المضيق، لافتاً إلى أن هذه السفن لن تعود إلى المنطقة قبل أن تصبح الملاحة فيها آمنة بشكل كامل.

وكشف ترامب أن العملية، التي أطلق عليها اسم "مشروع الحرية" (Project Freedom)، ستبدأ صباح الاثنين بتوقيت الشرق الأوسط، مؤكداً في الوقت نفسه علمه بوجود "مناقشات إيجابية للغاية" بين ممثليه وإيران، قد تفضي إلى نتائج إيجابية لجميع الأطراف.

وشدد على أن تحريك السفن يهدف بالأساس إلى مساعدة "أفراد وشركات ودول لم ترتكب أي خطأ"، واصفاً إياهم بأنهم "ضحايا ظروف". واعتبر أن هذه الخطوة تُمثّل "بادرة إنسانية" من جانب الولايات المتحدة ودول الشرق الأوسط، "ولا سيما إيران".

وأشار إلى أن العديد من هذه السفن تعاني نقصاً في الغذاء والإمدادات الأساسية اللازمة لاستمرار أطقمها في ظروف صحية مناسبة، معتبراً أن هذه المبادرة قد تسهم في إظهار حسن النية بعد أشهر من التوتر.

وختم ترامب بتحذير من أن أي محاولة لعرقلة هذا المسار الإنساني "سيتم التعامل معها بحزم".
ترامب: ستبدأ الولايات المتحدة بمرافقة السفن العالقة في مضيق هرمز وإذا تعطلت هذه العملية فسنتعامل بالقوة
وزارة الخارجية الهندية: مستمرون في التواصل مع إيران لإعادة السفن الهندية العالقة في مضيق هرمز
تسنيم: أعداد هائلة من السفن عالقة في مضيق هرمز
وزير الطاقة الأميركي: في أسوأ الأحوال ستتحرك ناقلات النفط العالقة في الخليج خلال أسابيع
