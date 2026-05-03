روسيا تلوّح بمبادرة لجعل الشرق الأوسط خالياً من السلاح النووي

قال روسي، إن بلاده تفكر في طرح مبادرة تهدف إلى جعل ، منطقة خالية من الأسلحة النووية.وبحسب صحيفة صحيفة "إيزفيستيا"، قال مندوب الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا : "قد تطرح روسيا مبادرات جديدة بشأن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط".وذكر أوليانوف، أن "فكرة إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط ستظل مدرجة على الأجندة الدولية حتى تتحقق بالكامل، ومن الممكن أن تتقدم روسيا بمبادرات جديدة بشأن هذا الأمر إذا دعت الحاجة".ووفقا للدبلوماسي الروسي، فإن " ترفض بشدة فكرة الانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ولكنها، في الوقت نفسه، تطالب الدول الأخرى في المنطقة بالامتثال الكامل للاتفاقية".