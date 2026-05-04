تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

الجيش الأميركي ينقل سفينة إيرانية إلى باكستان تمهيداً لإعادته

Lebanon 24
04-05-2026 | 00:00
A-
A+

الجيش الأميركي ينقل سفينة إيرانية إلى باكستان تمهيداً لإعادته
الجيش الأميركي ينقل سفينة إيرانية إلى باكستان تمهيداً لإعادته photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلن الجيش الأمريكي نقل سفينة إيرانية استولى عليها سابقا، إلى باكستان، وذلك تمهيدا لإعادتها مع أفراد طاقمها إلى إيران.

وصرح متحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية لشبكة "ABC News"، أن "السفينة الإيرانية التي استولت عليها الولايات المتحدة بعد محاولتها اختراق الحصار الأمريكي قد تم نقلها إلى باكستان لإعادتها إلى إيران، مع طاقمها".

وقال الكابتن تيم هوكينز: "أكملت القوات الأمريكية اليوم نقل 22 من أفراد طاقم السفينة توسكا إلى باكستان لإعادتهم إلى أوطانهم. وكان قد تم نقل 6 ركاب آخرين إلى إحدى دول المنطقة لإعادتهم إلى أوطانهم الأسبوع الماضي".

وعرّفت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية الستة بأنهم أفراد من عائلات بعض أفراد الطاقم.

وقال هوكينز: "تجري حاليًا إعادة حيازة توسكا إلى مالكها الأصلي بعد اعتراض السفينة ومصادرتها أثناء محاولتها انتهاك الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران الشهر الماضي".


وكان الجنرال دان كين، رئيس هيئة الأركان المشتركة، قال خلال مؤتمر صحفي في البنتاغون في 24 نيسان، إنه "عندما تجاهل طاقم سفينة توسكا تحذيرات استمرت 6 ساعات من السفن الأمريكية في 19 نيسان، أطلقت مدمرة عدة قذائف على غرفة محركات سفينة الحاويات. ثم صعدت قوات مشاة البحرية الأمريكية إلى السفينة واستولت عليها".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الأميركي يعترض سفينة إيرانية حاولت الدخول إلى أحد موانئ إيران
lebanon 24
Lebanon24
04/05/2026 11:51:55 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الأميركي: دمّرنا أو ألحقنا الضرر بـ140 سفينة إيرانية
lebanon 24
Lebanon24
04/05/2026 11:51:55 Lebanon 24 Lebanon 24
ABC عن مصادر: أميركا نقلت السفينة الإيرانية توسكا وطاقمها المحتجز إلى باكستان
lebanon 24
Lebanon24
04/05/2026 11:51:55 Lebanon 24 Lebanon 24
الحرس الثوري الإيراني: احتجاز سفينة يشتبه في تعاونها مع الجيش الأميركي وتجاهلها التحذيرات وارتكابها مخالفات
lebanon 24
Lebanon24
04/05/2026 11:51:55 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

وسائل الإعلام

هيئة الأركان

مؤتمر صحفي

الأمريكية

الإيرانية

البنتاغون

الإيراني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
04:30 | 2026-05-04
Lebanon24
04:28 | 2026-05-04
Lebanon24
03:49 | 2026-05-04
Lebanon24
03:37 | 2026-05-04
Lebanon24
03:36 | 2026-05-04
Lebanon24
02:31 | 2026-05-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24