الجيش الأميركي ينقل سفينة إيرانية إلى باكستان تمهيداً لإعادته

أعلن الجيش الأمريكي نقل سفينة إيرانية استولى عليها سابقا، إلى باكستان، وذلك تمهيدا لإعادتها مع أفراد طاقمها إلى .



وصرح متحدث باسم القيادة المركزية لشبكة "ABC News"، أن "السفينة التي استولت عليها بعد محاولتها اختراق الحصار الأمريكي قد تم نقلها إلى باكستان لإعادتها إلى إيران، مع طاقمها".



وقال الكابتن تيم هوكينز: "أكملت القوات الأمريكية اليوم نقل 22 من أفراد طاقم السفينة توسكا إلى باكستان لإعادتهم إلى أوطانهم. وكان قد تم نقل 6 ركاب آخرين إلى إحدى دول المنطقة لإعادتهم إلى أوطانهم الأسبوع الماضي".



وعرّفت الإيرانية الرسمية الستة بأنهم أفراد من عائلات بعض أفراد الطاقم.



وقال هوكينز: "تجري حاليًا إعادة حيازة توسكا إلى مالكها الأصلي بعد اعتراض السفينة ومصادرتها أثناء محاولتها انتهاك الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران الشهر الماضي".





وكان الجنرال دان كين، رئيس المشتركة، قال خلال في في 24 نيسان، إنه "عندما تجاهل طاقم سفينة توسكا تحذيرات استمرت 6 ساعات من السفن الأمريكية في 19 نيسان، أطلقت مدمرة عدة قذائف على غرفة محركات سفينة الحاويات. ثم صعدت قوات مشاة البحرية الأمريكية إلى السفينة واستولت عليها".



