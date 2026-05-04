هجوم بطائرة مسيّرة قرب وسط موسكو يثير مخاوف أمنية

قال عمدة مدينة سيرجي سوبيانين إن طائرة مسيرة أوكرانية ضربت مبنى سكنيًا بالقرب من وسط موسكو في وقت مبكر الاثنين، وذلك قبل أيام من العسكري الروسي بمناسبة .



ويقع المبنى المتضرر، الذي وصفته صحيفة " إندبندنت" بأنه برج سكني فاخر، في منطقة غربية من العاصمة تضم أيضا عدة سفارات.



وقال سوبيانين إن الدفاعات الجوية أسقطت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين آخريين.



وكانت قد ذكرت في أواخر نيسان الماضي أن عرض يوم النصر لهذا العام في 9 أيار سيقام بدون دبابات وصواريخ بسبب المخاوف من هجمات محتملة بطائرات مسيرة أوكرانية.



وتحتفل في ذلك التاريخ بذكرى انتصار الاتحاد السوفيتي على في الحرب العالمية الثانية.



وبينما تبلغ روسيا بشكل متكرر عن هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية على منطقة موسكو الكبرى، إلا أنها عادة ما تستهدف المطارات والمرافق العسكرية والضواحي. ونادرا ما تتضرر البنية التحتية المدنية في العاصمة ويتم اعتراض معظم الطائرات المسيرة، وفقًا للبيانات الرسمية.



وتشن روسيا بانتظام هجمات على بالطائرات المسيرة والصواريخ، مما يتسبب في مقتل مدنيين وإلحاق أضرار بالمنازل والبنية التحتية الحيوية.



