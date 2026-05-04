تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

هجوم بطائرة مسيّرة قرب وسط موسكو يثير مخاوف أمنية

Lebanon 24
04-05-2026 | 00:39
A-
A+

هجوم بطائرة مسيّرة قرب وسط موسكو يثير مخاوف أمنية
هجوم بطائرة مسيّرة قرب وسط موسكو يثير مخاوف أمنية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قال عمدة مدينة  موسكو سيرجي سوبيانين إن طائرة مسيرة أوكرانية ضربت مبنى سكنيًا بالقرب من وسط موسكو في وقت مبكر من اليوم الاثنين، وذلك قبل أيام من العرض العسكري الروسي بمناسبة يوم النصر.

ويقع المبنى المتضرر، الذي وصفته صحيفة "كييف إندبندنت" بأنه برج سكني فاخر، في منطقة غربية من العاصمة تضم أيضا عدة سفارات.

وقال سوبيانين إن الدفاعات الجوية أسقطت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين آخريين.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد ذكرت في أواخر نيسان الماضي أن عرض يوم النصر لهذا العام في 9 أيار سيقام بدون دبابات وصواريخ بسبب المخاوف من هجمات محتملة بطائرات مسيرة أوكرانية.

وتحتفل روسيا في ذلك التاريخ بذكرى انتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.

وبينما تبلغ روسيا بشكل متكرر عن هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية على منطقة موسكو الكبرى، إلا أنها عادة ما تستهدف المطارات والمرافق العسكرية والضواحي. ونادرا ما تتضرر البنية التحتية المدنية في العاصمة ويتم اعتراض معظم الطائرات المسيرة، وفقًا للبيانات الرسمية.

وتشن روسيا بانتظام هجمات على أوكرانيا بالطائرات المسيرة والصواريخ، مما يتسبب في مقتل مدنيين وإلحاق أضرار بالمنازل والبنية التحتية الحيوية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر أمني عراقي: هجوم بطائرات مسيرة على حي سكني في وسط بغداد
lebanon 24
Lebanon24
04/05/2026 11:52:08 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر أمنية: هجوم بطائرة مسيّرة استهدف جماعة معارضة إيرانية شمال شرق أربيل بإقليم كردستان
lebanon 24
Lebanon24
04/05/2026 11:52:08 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر أمني عراقي للتلفزيون العربي: سقوط طائرة مسيّرة قرب السفارة المغربية بمنطقة المنصور ببغداد
lebanon 24
Lebanon24
04/05/2026 11:52:08 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر أمني عراقي للجزيرة: هجوم بمسيّرة استهدف معسكر الدعم اللوجيستي قرب مطار
lebanon 24
Lebanon24
04/05/2026 11:52:08 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الدفاع الروسية

وزارة الدفاع

يوم النصر

أوكرانيا

من اليوم

ألمانيا

النازية

المطار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
04:30 | 2026-05-04
Lebanon24
04:28 | 2026-05-04
Lebanon24
03:49 | 2026-05-04
Lebanon24
03:37 | 2026-05-04
Lebanon24
03:36 | 2026-05-04
Lebanon24
02:31 | 2026-05-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24