هجوم بطائرة مسيّرة قرب وسط موسكو يثير مخاوف أمنية

قال عمدة مدينة موسكو
سيرجي سوبيانين إن طائرة مسيرة أوكرانية ضربت مبنى سكنيًا بالقرب من وسط موسكو في وقت مبكر من اليوم
الاثنين، وذلك قبل أيام من العرض
العسكري الروسي بمناسبة يوم النصر
.
ويقع المبنى المتضرر، الذي وصفته صحيفة "كييف
إندبندنت" بأنه برج سكني فاخر، في منطقة غربية من العاصمة تضم أيضا عدة سفارات.
وقال سوبيانين إن الدفاعات الجوية أسقطت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين آخريين.
وكانت وزارة الدفاع الروسية
قد ذكرت في أواخر نيسان الماضي أن عرض يوم النصر لهذا العام في 9 أيار سيقام بدون دبابات وصواريخ بسبب المخاوف من هجمات محتملة بطائرات مسيرة أوكرانية.
وتحتفل روسيا
في ذلك التاريخ بذكرى انتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية
في الحرب العالمية الثانية.
وبينما تبلغ روسيا بشكل متكرر عن هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية على منطقة موسكو الكبرى، إلا أنها عادة ما تستهدف المطارات والمرافق العسكرية والضواحي. ونادرا ما تتضرر البنية التحتية المدنية في العاصمة ويتم اعتراض معظم الطائرات المسيرة، وفقًا للبيانات الرسمية.
وتشن روسيا بانتظام هجمات على أوكرانيا
بالطائرات المسيرة والصواريخ، مما يتسبب في مقتل مدنيين وإلحاق أضرار بالمنازل والبنية التحتية الحيوية.