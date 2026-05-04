تحت ضغط ناشطين.. فرنسا تفكك محطة نووية وتبني 6 مفاعلات جديدة

وافقت على تفكيك محطة "فيسنهايم" للطاقة النووية المتوقفة عن العمل قرب الحدود ، بعد نشر مرسوم في يأذن لشركة المرافق (إي دي إف) بالمضي قدما في ذلك.





وقالت الشركة إنها تهدف إلى بدء العمل قريبا في المشروع، الذي سيجري تنفيذه على 4 مراحل، مضيفة أن الأعمال التحضيرية اكتملت إلى حد كبير.



وتم إغلاق المحطة، الواقعة جنوبي مدينة بجنوب غرب ، عام 2020، بعد 42 عاما من التشغيل، وذلك من الضغوط التي مارسها نشطاء مناهضون للطاقة النووية على جانبي الحدود.

وتم الانتهاء من إزالة جميع عناصر الوقود في ايلول 2022.



وتشمل المهام الرئيسية في السنة الأولى من التفكيك إزالة 3 مولدات بخار من المفاعل رقم 1، وتفكيك أرفف التخزين المستخدمة للوقود المستنفد، وفقا لما ذكرته شركة (إي دي إف).