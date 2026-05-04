تحذيرات بحرية: مستوى التهديد في مضيق هرمز لا يزال حرجًا

قالت ، اليوم الاثنين، إن مستوى التهديد الأمني البحري في لا يزال في حرجًا، نتيجة العمليات العسكرية المستمرة في المنطقة.وأضافت الهيئة أن أنشأت منطقة أمنية معززة لدعم عمليات العبور في المضيق، في ظل الظروف الحالية.وأشارت إلى أن السفن التي تختار عبور مضيق هرمز يُنصح لها بالنظر في اتخاذ مسار عبر المياه الإقليمية العُمانية.ونصحت الهيئة بالتنسيق مع السلطات العُمانية لضمان سلامة الملاحة نظرا لحجم الحركة البحرية المتوقع.