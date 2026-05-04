عربي-دولي

حادث غامض في مطار نيوارك.. طائرة تصطدم بشاحنة وعمود إنارة

Lebanon 24
04-05-2026 | 02:31
حادث غامض في مطار نيوارك.. طائرة تصطدم بشاحنة وعمود إنارة
نجت طائرة ركاب أمريكية تابعة لشركة "يونايتد إيرلاينز" من حادث خطير أمس الأحد، بعدما اصطدمت إحدى عجلاتها بعمود إنارة وشاحنة على طريق سريع قبيل هبوطها في أحد مطارات ولاية نيوجيرسي الأمريكية، من دون أن تسفر الحادثة عن إصابات بين الركاب.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على منصات التواصل الاجتماعي لحظة ملامسة الطائرة للشاحنة التي كانت تسير على الطريق السريع المحاذي للمطار، وسط حالة من الذهول بين السائقين.


وقالت إدارة الطيران الفدرالية الأمريكية إن الطائرة، وهي من طراز "بوينغ 767" قادمة من إيطاليا، تمكنت من الهبوط بسلام في مطار "نيوارك ليبرتي" الدولي، مشيرة إلى فتح تحقيق رسمي في ملابسات الحادث.


ووفق تحقيق أولي لشرطة ولاية نيوجيرسي، فإنه "بينما كانت الطائرة التابعة ليونايتد إيرلاينز تقترب من المدرج، اصطدم أحد إطاراتها والجزء السفلي من هيكلها بعمود إنارة وشاحنة نقل"، مما أدى إلى سقوط العمود على سيارة "جيب" كانت تمر في الطريق ذاته.

من جانبها، قالت شركة "يونايتد إيرلاينز" في بيان إن فريق الصيانة يجري تقييما للأضرار التي لحقت بالطائرة، وإن الشركة ستفتح تحقيقا دقيقا في كيفية وقوع الحادث وفي إجراءات سلامة الطيران ذات الصلة، موضحة أنه تم إيقاف طاقم الطائرة عن العمل مؤقتا في إطار هذه الإجراءات المتبعة.

ولم تسجل إصابات بين ركاب الطائرة البالغ عددهم 231 شخصا، في حين نُقل سائق الشاحنة إلى المستشفى للعلاج من جروح طفيفة، وفقا لبيان صادر عن هيئة موانئ نيويورك ونيوجيرسي.

وأوضح تشاك باتيراكيس، نائب رئيس قسم النقل في مخبز "شميدت" ومالك مجموعة مخابز "إتش آند إس" العائلية، أن الشاحنة كانت في طريقها لتسليم مشتقات الخبز إلى مستودع في مطار نيوارك. وأضاف أن السائق أصيب بجروح في ذراعه بسبب الزجاج المتناثر، ولكن حالته مستقرة ولم يتعرض لإصابات خطيرة.
