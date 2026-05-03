عربي-دولي

الجيش الإيراني: الملاحة في هرمز ستتم بالتنسيق معنا فقط

Lebanon 24
03-05-2026 | 23:20
الجيش الإيراني: الملاحة في هرمز ستتم بالتنسيق معنا فقط
أعلن الجيش الإيراني أن الملاحة في المضيق ستتم بالتنسيق مع إيران فقط.

كما حذرت القيادة الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية في بيان، اليوم الاثنين، البحرية الأميركية من الاقتراب من الممر البحري أو دخوله. وأكدت أنها "سترد بحزم على أي تهديد بأي مستوى وفي أي منطقة من إيران".
كذلك، نبهت القوات الإيرانية إلى أن "أي أعمال عدوانية أميركية لن تؤدي إلا لتعقيد الوضع الراهن وتعريض أمن السفن في الخليج للخطر".

إلى ذلك، أشارت إلى أنها "تحافظ بشكل كامل على أمن مضيق هرمز وتديره بكفاءة عالية"، وفق تعبيرها. ولفتت إلى أنه: "على جميع السفن التجارية وناقلات النفط الامتناع عن أي تحرك دون تنسيق مع القوات الإيرانية في هرمز".

وكان مسؤول إيراني كبير حذر بوقت سابق اليوم من أن طهران ستعتبر أي محاولة أميركية للتدخل في هذا الممر الملاحي بمثابة انتهاك لوقف إطلاق النار، وأكد إبراهيم عزيزي، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني، في منشور على منصة إكس، أن "أي تدخل أميركي في النظام البحري الجديد لمضيق هرمز سيعتبر انتهاكا لوقف إطلاق النار"، وفق تعبيره.

"لن يدار عبر منشورات ترامب"
كما أضاف أن "المضيق لن يدار عبر منشورات ترامب الوهمية!"، حسب وصفه.

بالتزامن، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، نيابة عن مركز المعلومات البحرية المشترك، أن مستوى التهديد الأمني البحري في مضيق هرمز لا يزال حرجا بسبب العمليات العسكرية المستمرة في المنطقة.
