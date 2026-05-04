حول عملية هرمز.. انتقاد جديد من ماكرون يفاقم التوتر مع ترامب

فيما لا يزال التوتر يسود العلاقة بين بعض الدول الأوروبية، لا سيما وألمانيا وبريطانيا والرئيس الأميركي، ، دعا ماكرون، إلى إعادة فتح مضيق هرمز بشكل "منسق بين والولايات المتحدة".



وأبدى ماكرون لدى وصوله إلى أرمينيا للمشاركة في القمة الثامنة للمجتمع السياسي ، اليوم الاثنين، شكوكه حيال العملية الجديدة التي أطلقها لفتح هذا الممرّ البحري الاستراتيجي الحيوي، مؤكداً أن بلاده لن تشارك فيها، وفق ما أفادت "فرانس برس".

كما انتقد إطار العملية الأميركية التي أطلق عليها "مشروع الحرية"، معتبراً أنه "غير واضح".