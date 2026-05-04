مسؤول أممي: آلاف الجثث لا تزال تحت أنقاض المباني في قطاع غزة

أفاد مسؤول أممي بأن نحو 8 آلاف جثة فلسطينية لا تزال عالقة تحت أنقاض المباني المنهارة في ، نظرًا لبطء عمليات إزالة الأنقاض.



ونقلت صحيفة "هآرتس" عن المسؤول الذي رفض هويته، أن "جثث الغزيين تحللت تحت الأنقاض، بينما تأمل عائلات الضحايا العثور على جثث أبنائها ودفنها بشكل لائق".





وقالت إن المسؤول الذي يعمل في برنامج إنمائي تابع للأمم المتحدة، أقرَّ بأن "أقل من 1% من أنقاض مباني قطاع غزة أُزيلت حتى الآن؛ ما يعني أن إتمام العملية سيستغرق نحو 7 سنوات بالوتيرة الحالية".



وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الأرقام تستند إلى إحصاءات حديثة نشرها الدفاع المدني الفلسطيني، وأظهرت تباطؤًا ملحوظًا في عمليات إزالة الأنقاض نتيجة نقص الموارد والقدرات اللوجستية.





وفي السياق، أعلنت في قطاع غزة، يوم السبت، مقتل 4 فلسطينيين وانتشال 3 جثث خلال 48 ساعة، ليرتفع بذلك عدد القتلى منذ تشرين الأول 2023 إلى 72,608.



كما أفادت مصادر فلسطينية بوجود نحو 9,500 جثة تحت الأنقاض، تعود لفلسطينيين قتلوا خلال عامين من الحرب.



وأسفر 2400 خرق لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي دخل حيز التنفيذ في الـ10 من تشرين الأول 2025 وحتى الـ14 من نيسان 2026، عن مقتل 754 شخصًا وإصابة 2100 آخرين، وفقًا لبيان رسمي صدر الشهر الماضي عن في قطاع غزة.



