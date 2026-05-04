تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

مسؤول أممي: آلاف الجثث لا تزال تحت أنقاض المباني في قطاع غزة

Lebanon 24
04-05-2026 | 03:37
A-
A+

مسؤول أممي: آلاف الجثث لا تزال تحت أنقاض المباني في قطاع غزة
مسؤول أممي: آلاف الجثث لا تزال تحت أنقاض المباني في قطاع غزة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أفاد مسؤول أممي  بأن نحو 8 آلاف جثة فلسطينية لا تزال عالقة تحت أنقاض المباني المنهارة في قطاع غزة، نظرًا لبطء عمليات إزالة الأنقاض.

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته، أن "جثث الغزيين تحللت تحت الأنقاض، بينما تأمل عائلات الضحايا العثور على جثث أبنائها ودفنها بشكل لائق".


وقالت إن المسؤول الذي يعمل في برنامج إنمائي تابع للأمم المتحدة، أقرَّ بأن "أقل من 1% من أنقاض مباني قطاع غزة أُزيلت حتى الآن؛ ما يعني أن إتمام العملية سيستغرق نحو 7 سنوات بالوتيرة الحالية".

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الأرقام تستند إلى إحصاءات حديثة نشرها الدفاع المدني الفلسطيني، وأظهرت تباطؤًا ملحوظًا في عمليات إزالة الأنقاض نتيجة نقص الموارد والقدرات اللوجستية.


وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، يوم السبت، مقتل 4 فلسطينيين وانتشال 3 جثث خلال 48 ساعة، ليرتفع بذلك عدد القتلى منذ  تشرين الأول 2023 إلى 72,608.

كما أفادت مصادر فلسطينية بوجود نحو 9,500 جثة تحت الأنقاض، تعود لفلسطينيين قتلوا خلال عامين من الحرب.

وأسفر 2400 خرق لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي دخل حيز التنفيذ في الـ10 من تشرين الأول 2025 وحتى الـ14 من  نيسان 2026، عن مقتل 754 شخصًا وإصابة 2100 آخرين، وفقًا لبيان رسمي صدر الشهر الماضي عن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس الصليب الأحمر اللبناني: لا يزال هناك ضحايا تحت الأنقاض وأولويتنا انتشالهم
lebanon 24
Lebanon24
04/05/2026 11:53:09 Lebanon 24 Lebanon 24
انتشال جثة شهيد من تحت أنقاض مبنى في صور
lebanon 24
Lebanon24
04/05/2026 11:53:09 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع المدني الإسرائيلي: تم إخراج قتيلين جراء سقوط صاروخ في حيفا من تحت أنقاض المبنى
lebanon 24
Lebanon24
04/05/2026 11:53:09 Lebanon 24 Lebanon 24
الاستخبارات الأميركية ترجح: إيران لا تزال تمتلك آلاف الصواريخ
lebanon 24
Lebanon24
04/05/2026 11:53:09 Lebanon 24 Lebanon 24

المكتب الإعلامي الحكومي

المكتب الإعلامي

مكتب الإعلام

وزارة الصحة

الكشف عن

قطاع غزة

فلسطين

الغزي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
04:30 | 2026-05-04
Lebanon24
04:28 | 2026-05-04
Lebanon24
03:49 | 2026-05-04
Lebanon24
03:36 | 2026-05-04
Lebanon24
02:31 | 2026-05-04
Lebanon24
02:06 | 2026-05-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24