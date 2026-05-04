كالاس: فوجئنا بتوقيت سحب قوات أميركية من ألمانيا

04-05-2026 | 03:49
كالاس: فوجئنا بتوقيت سحب قوات أميركية من ألمانيا
وسط توتر العلاقات بين أوروبا والإدارة الأميركية، ذكرت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن توقيت إعلان الولايات المتحدة عن خطتها سحب 5000 جندي من ألمانيا جاء مفاجئاً.

وقالت كالاس، لدى وصولها إلى قمة الجماعة السياسية الأوروبية في أرمينيا اليوم الاثنين إن "توقيت هذا الإعلان مفاجئ.. أعتقد أنه يُظهر ضرورة تعزيز الركيزة الأوروبية في حلف شمال الأطلسي، وضرورة بذل المزيد من الجهود".
كما أكدت أن "وجود القوات الأميريية في أوروبا ليس فقط لحماية المصالح الأوروبية بل يشمل حماية المصالح الأميركية أيضاً".
أتى ذلك، بعدما أوضح مارك روته الأمين العام لحلف شمال الأطلسي في وقت سابق اليوم أن الدول الأوروبية "وصلتها رسالة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب وتعمل الآن على ضمان تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة باستخدام القواعد العسكرية." وقال روته للصحفيين، على هامش قمة للجماعة السياسية الأوروبية، في أرمينيا "كان هناك بعض الاستياء من الجانب الأميركي، لكن الأوروبيين أصغوا".

وكان ترامب اتهم بعض دول حلف شمال الأطلسي بالتقصير في دعم الولايات المتحدة في الحرب على إيران، كما انتقدها لعدم المشاركة في تأمين الملاحة بمضيق هرمز.
