"بشكلٍ مفاجىء"... زلزال قويّ ضرب الفلبين وهذه قوّته

أفاد الأميركيّ، أنّ زلزالًا بقوة 6 على مقياس ريختر ضرب سَمَر وسط الفلبين، على عمق 73.3 كيلومتر، وعلى مسافة نحو 9 كيلومترات من بلدة سان جوليان الساحلية.





وأفاد ضابط في الشرطة أنّ الزلزال "كان قويّاً ومفاجِئاً، ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع إصابات". (ارم نيوز)