عربي-دولي

للمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار... صفارات الإنذار تُدوّي في الإمارات

Lebanon 24
04-05-2026 | 10:35
للمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار... صفارات الإنذار تُدوّي في الإمارات
للمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار... صفارات الإنذار تُدوّي في الإمارات
دوت صفارات الإنذار للتحذير من الهجمات الصاروخية في دولة الإمارات، وذلك للمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار بين أميركا وإيران .

وتم إصدار هذا التحذير بعد وقت قصير من إعلان الجيش الأميركي عن عبور سفينتين تجاريتين لمضيق هرمز.

وأرسلت الداخلية الإماراتية تنبيها عاجلا إلى سكان الدولة عبر الهواتف النقالة، حذّرت فيه من احتمال وجود تهديد صاروخي، داعية الجميع إلى الاحتماء فورا في مبنى آمن بعيدا عن النوافذ والأبواب والمناطق المفتوحة، بانتظار التعليمات الرسمية.

وبعد نحو عشر دقائق من إصدار التحذير أعلنت الوزارة انتهاء خطر احتمال التهديد الصاروخي، مؤكدة أن الوضع بات آمنا، داعية الجمهور إلى متابعة القنوات الرسمية للاطلاع على أي مستجدات. (روسيا اليوم)
