إطلاق نار بالقرب من مدرسة في تركيا

أفادت " "، عن سماع إطلاق نار بالقرب من مدرسة في ولاية دياربكر جنوب شرقي .



وأضافت أن نشطاء على تداولوا مشاهد تظهر شابا يحمل بندقية يسير في منطقة يني شهير.



وقالت وسائل إعلام تركية، إن الشاب وأثناء توجهه إلى حيّ فابريكا في المنطقة، أطلق النار عشوائيا في الطريق.



وأفادت عن عدم تسجيل إصابات.

ووقع إطلاق النار أثناء وجود التلاميذ في الصف، حيث تم تطويق محيط المدرسة وإجلاء الجميع كإجراء احترازي. (روسيا اليوم)