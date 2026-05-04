مسؤول أميركي يكشف تفاصيل عبور سفينتين تجاريتين مضيق هرمز

أوضح مسؤول أميركي أن السفينتين التجاريتين الأميركيتين لم تكونا تحت حماية عسكرية، بل عبرتا ضمن ممر دفاعي محدد في ، من دون أن تتعرضا لإطلاق نار من الجانب .







وأضاف المسؤول، في تصريحات لموقع "أكسيوس"، اليوم الاثنين، أن قواعد الاشتباك للقوات الأميركية في المنطقة قد تغيرت، موضحًا أنه تم تفويضها بضرب التهديدات المباشرة ضد السفن التي تعبر مضيق هرمز، مثل زوارق السريعة أو مواقع الصواريخ .وكانت الأميركية قد أعلنت في بيان أن سفينتين تجاريتين ترفعان الأمريكي أبحرتا من عبر مضيق هرمز يوم الاثنين بمساعدة البحرية الأميركية.وكانت هاتان أول سفينتين تعبران المضيق منذ أن أطلق الجيش الأمريكي "مشروع الحرية" لتوجيه السفن عبر المضيق، الاثنين. (آرم نيوز)