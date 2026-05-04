عربي-دولي
مسؤول أميركي يكشف تفاصيل عبور سفينتين تجاريتين مضيق هرمز
Lebanon 24
04-05-2026
|
12:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
أوضح مسؤول أميركي أن السفينتين التجاريتين الأميركيتين لم تكونا تحت حماية عسكرية، بل عبرتا ضمن ممر دفاعي محدد في
مضيق هرمز
، من دون أن تتعرضا لإطلاق نار من الجانب
الإيراني
.
وأضاف المسؤول، في تصريحات لموقع "أكسيوس"، اليوم الاثنين، أن قواعد الاشتباك للقوات الأميركية في المنطقة قد تغيرت، موضحًا أنه تم تفويضها بضرب التهديدات المباشرة ضد السفن التي تعبر مضيق هرمز، مثل زوارق
الحرس الثوري الإيراني
السريعة أو مواقع الصواريخ
الإيرانية
.
وكانت
القيادة المركزية
الأميركية قد أعلنت في بيان أن سفينتين تجاريتين ترفعان
العلم
الأمريكي أبحرتا من
الخليج
عبر مضيق هرمز يوم الاثنين بمساعدة البحرية الأميركية.
وكانت هاتان أول سفينتين تعبران المضيق منذ أن أطلق الجيش الأمريكي "مشروع الحرية" لتوجيه السفن عبر المضيق،
صباح اليوم
الاثنين. (آرم نيوز)
