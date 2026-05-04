زيلينسكي يعلن هدنة أوكرانية يومي 5 و6 أيار

أعلن الرئيس الأوكراني ، اليوم الإثنين، وقفًا لإطلاق النار من الجانب الأوكراني مع يومي 5 و6 أيار، وذلك بعد هدنة أحادية مع تمتد بين 8 و9 أيار، بمناسبة إحياء ذكرى " " في الحرب العالمية الثانية.وقال في منشور على منصة إكس، "حتى اليوم، لم يُوَجّه أي طلب رسمي إلى بشأن آليات وقف إطلاق النار التي تُناقَش على وسائل التواصل الاجتماعي الروسية".وأضاف الرئيس الأوكراني "في هذا الصدد، نُعلن بدء سريان وقف لإطلاق النار في تمام الساعة 00,00 من ليل 5-6 أيار"، وفق "فرانس برس".