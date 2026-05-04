عربي-دولي

توقيف رئيس بلدية في فرنسا بشبهة ارتكاب جرائم بحق 6 نساء

04-05-2026 | 16:58
توقيف رئيس بلدية في فرنسا بشبهة ارتكاب جرائم بحق 6 نساء
باشرت السلطات الفرنسية تحقيقًا مع رئيس بلدية صغيرة في شمال غربي البلاد، لم يُكشف عن اسمها، للاشتباه بتورطه في ارتكاب جرائم بحق ما لا يقل عن 6 نساء.

وأوضحت النيابة العامة في مدينة تولون أن المشتبه به، الذي يتولى رئاسة بلدية في إقليم كوت دارمور بمنطقة بروتاني، أوقف في 30 نيسان الماضي، على خلفية أفعال يُعتقد أنها وقعت بين عامي 2017 و2026.

ويُلاحق الرجل بتهم تتعلق بـ"استغلال النفوذ ضمن جماعة تقوم على تعزيز أو استغلال الاعتماد النفسي لأفرادها". كما يُشتبه بتوجيه تهديدات بالقتل لإحدى النساء، واغتصاب أخرى، وابتزاز اثنتين.

وبدأت القضية قبل نحو أربع سنوات، إثر شكوى تقدمت بها طالبة كانت تبلغ 21 عامًا آنذاك، ضد الرجل الذي كان يبلغ 24 عامًا، في إقليم فار جنوب فرنسا، حيث كان يقيم قبل انتقاله إلى بروتاني وتوليه رئاسة البلدية.

وبحسب الشكوى، أنشأ المشتبه به "منتدى للنقاش"، تبيّن لاحقًا أنه أشبه بتنظيم ذي قواعد صارمة، فرض فيه على المشاركين الولاء التام، والانصياع لتعليماته، والإقرار بتفوقه و"طبيعته الإلهية".

كما أفادت التحقيقات بأنه فرض رقابة مشددة على الحياة الشخصية للفتيات المنخرطات في هذا "المنتدى"، وطالبهن بتقديم مبالغ مالية تراوحت بين 200 و30 ألف يورو.

وتمكنت السلطات من تحديد 5 نساء أخريات كنّ ضمن هذا "المنتدى"، بينهن قاصر، في حين اعتبر المحققون أن هذه المجموعة تحمل خصائص "طائفة ذات طابع هدّام".

ولا تزال التحقيقات جارية، فيما ينفي المشتبه به جميع الاتهامات الموجهة إليه.

 
 
