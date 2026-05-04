كوريا الجنوبية تحقق في حريق سفينة بمضيق هرمز

أعلنت الجنوبية أن السلطات ستجري تحقيقا في سبب الحريق الذي اندلع في سفينة تشغلها شركة كورية جنوبية في مضيق هرمز، وذلك بعد سحب السفينة إلى ميناء قريب.

وأضافت الوزارة في بيان "سيتسنى تحديد السبب الدقيق للحادث بعد سحب السفينة وتقييم الأضرار التي لحقت بها".

أتى ذلك، بعدما تم إخماد حريق على متن سفينة تابعة لشركة الشحن الكورية الجنوبية "إتش إم إم" في مضيق هرمز، وذلك عقب انفجار وقع على متنها، وفق ما ذكرته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية الرسمية للأنباء اليوم الثلاثاء.

وقالت الشركة، إن طاقم السفينة احتاج نحو أربع ساعات لإخماد النيران. ومن المتوقع أن يتم قطر السفينة إلى دبي خلال الأيام المقبلة.

والسفينة كانت راسية في مياه قريبة من في مضيق هرمز عند وقوع الانفجار، وفق "يونهاب".

وأفادت وزارة الخارجية في سول باندلاع حريق ووقوع انفجار أمس الاثنين على متن سفينة تشغلها شركة (إتش.إم.إم) الكورية الجنوبية للشحن في مضيق هرمز.

وأبلغ متحدث باسم شركة (إتش.إم.إم) بأن الحريق اندلع في غرفة محركات سفينة الشحن التي ترفع علم بنما، والتي كان على متنها 24 من أفراد الطاقم، بينهم ستة مواطنين كوريين، مضيفا أن سبب الحريق لم يتضح بعد.

وقالت مجموعة فانجارد لإدارة المخاطر البحرية في بيان إن السلطات ستدرس ما إذا كان الضرر ناجما عن هجوم أو لغم بحري طاف أو جسم خارجي آخر.