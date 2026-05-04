والتز: واشنطن تتحرك في الأمم المتحدة لإدانة إيران

أعلن مندوب لدى ، مايك والتز، أن ، بالتعاون مع دول ، تعمل على صياغة مشروع قرار جديد بشأن تطورات مضيق هرمز.

وأوضح والتز، أن مشروع القرار يهدف إلى إدانة لإغلاقها المضيق، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تؤثر على اقتصادات العالم بأسره.

كما أضاف أن المشروع يتضمن أيضاً إدانة الهجمات ضد السفن التجارية في المضيق، إلى جانب إدانة أنشطة أخرى تشمل زرع الألغام وفرض رسوم في المنطقة.

وأكد المندوب الأميركي أن مشروع القرار سيتضمن محاسبة ما اعتبره انتهاكات للقانون الدولي، إضافة إلى مطالبتها بالكشف عن مواقع الألغام المزروعة في مضيق هرمز.

كما أكد أن الولايات المتحدة تعمل على ضمان عدم إمكانية استخدام الممرات المائية الدولية كسلاح، مشيرا إلى أن إدارة الرئيس تؤكد على ضرورة ضمان المرور الآمن للسفن بمضيق هرمز.