بعد مرور موكب فانس.. إطلاق نار قرب البيت الأبيض

04-05-2026 | 23:42
أطلق عناصر جهاز الخدمة السرية الأميركي النار على رجل مسلح في وسط مدينة واشنطن الاثنين، وفق ما أفاد مسؤولون، ما استدعى إغلاقا موقتا للبيت الأبيض.

وأعلن نائب مدير الجهاز، ماثيو كوين، أن إطلاق النار وقع بالقرب من مبنى الـ"ناشونال مول" وبعد وقت قصير من مرور موكب نائب الرئيس جاي دي فانس بالمنطقة.

كما قال للصحفيين إنه لا يعتقد أن نائب الرئيس كان هدفا، كما أنه لا يستطيع التكهن ما إذا كان الحادث مرتبطا بمحاولات اغتيال الرئيس دونالد ترامب الأخيرة.

وأوضح "لن أتكهن في هذا الشأن"، مضيفا "لا أعرف ما إذا كان إطلاق النار موجها للرئيس أم لا، لكننا سنكتشف ذلك".

فيما أشار كوين إلى أن إطلاق النار وقع بعد أن رصد عناصر الخدمة السرية "شخصا مشبوها" بدا أنه يحمل سلاحا ناريا.

وقال إن الرجل لاذ بالفرار سيرا على الأقدام بعد اقتراب الضباط منه، ثم شهر سلاحه وأطلق النار.

بالمقابل، رد عناصر الخدمة السرية بإطلاق النار عليه وأصابوه، حيث نقل إلى المستشفى ولم يُعرف وضعه الصحي على الفور.

ولفت كوين إلى أن أحد المارة، وهو قاصر، أصيب بجروح طفيفة.

يأتي هذا الحادث بعد نحو أسبوع من محاولة مسلح اقتحام فندق في واشنطن كان ترامب يحضر فيه عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض.

