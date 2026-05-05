|
عربي-دولي
بالتفاصيل.. اليكم ما جرى في مضيق هرمز
Lebanon 24
05-05-2026
|
00:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
عبرت مدمرتان تابعتان للبحرية الأميركية مضيق هرمز ودخلتا
الخليج
العربي، الإثنين، بعد تجاوزهما وابلا من النيران
الإيرانية
، وذلك وفقا لما قاله مسؤولون عسكريون لشبكة "سي بي إس نيوز" الأميركية.
وأفاد المسؤولون أن المدمرتين الأميركيتين "يو إس إس تروكستون"، و"يو إس إس ماسون"، مدعومتين بمروحيات أباتشي وطائرات أخرى، "واجهتا سلسلة من التهديدات المنسقة أثناء مرورهما".
وأطلقت
إيران
زوارق صغيرة وصواريخ وطائرات مسيّرة لمواجهة القوة الأميركية، فيما وصفه المسؤولون بـ"قصف متواصل".
لكن رغم شدة الهجمات الإيرانية، لم تتعرض أي من السفينتين الأميركيتين للإصابة.
وذكر المسؤولون أن "الإجراءات الدفاعية المدعومة بغطاء جوي نجحت في اعتراض أو ردع كل تهديد قادم"، وأضافوا أن أيا من المقذوفات التي أطلقت لم تصل إلى السفن.
ووقعت هذه المعركة في اليوم الذي بدأ به تنفيذ خطة الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، لإعادة حركة الملاحة في مضيق هرمز.
وأعلنت القيادة الوسطى الأميركية (سنتكوم) في وقت سابق من الإثنين، أن مدمرات عبرت المضيق ضمن مبادرة
ترامب
التي أطلق عليها اسم "مشروع الحرية"، بينما لم تحدد القيادة أيا من السفن البحرية المشاركة في العبور أو عددها.
وأفادت "سنتكوم" أن سفينتين تجاريتين ترفعان
العلم
الأميركي "عبرتا المضيق بنجاح"، وأن الجيش تواصل مع عشرات شركات الشحن الأخرى لتشجيع حركة الملاحة في الممر المائي الاستراتيجي.
وقال قائد القيادة الوسطى براد
كوبر
، إن إيران شنت هجوما على السفن البحرية والتجارية الأميركية التي عبرت المضيق، مما دفع
الولايات المتحدة
إلى تدمير 6 زوارق إيرانية صغيرة.
مسؤول أميركي يكشف تفاصيل عبور سفينتين تجاريتين مضيق هرمز
إليكم عدد السفن التي عبرت مضيق هرمز يوم السبت
بعد قرار ترامب فرض حصار على مضيق هرمز.. تقرير يكشف ما جرى في الكواليس
صواريخ تطال قاعدة للجيش السوري.. اليكم ما جرى
المخابرات الاميركية: أضرار محدودة ببرنامج إيران النووي
موجة "هجرة قسرية" من ايران بسبب استمرار حجب الانترنت
قتلى في انفجار مصنع ألعاب النارية في الصين
نقترب من استئناف حرب واسعة النطاق ضد إيران؟ هذا ما كشفه مسؤولون أميركيون
هل تؤثر حرب إيران على العلاقات الأميركية الصينية؟ تقرير يجيب
عن قصف بيروت والضاحية.. هذا ما قاله تقريرٌ إسرائيلي جديد
إسرائيل قررت تنفيذ "اغتيالين" في لبنان.. آخر تقرير يكشف الأمر
بالصور... الموت يُؤلم "يومي": زعلانة كتير
تقرير إسرائيلي عن "جنازات حزب الله".. إليكم ما قاله
عن المُنخفض الجويّ الذي يضرب لبنان... ماذا قال الأب إيلي خنيصر؟
