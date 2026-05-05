تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

بالتفاصيل.. اليكم ما جرى في مضيق هرمز

Lebanon 24
05-05-2026 | 00:12
A-
A+
بالتفاصيل.. اليكم ما جرى في مضيق هرمز
بالتفاصيل.. اليكم ما جرى في مضيق هرمز photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
عبرت مدمرتان تابعتان للبحرية الأميركية مضيق هرمز ودخلتا الخليج العربي، الإثنين، بعد تجاوزهما وابلا من النيران الإيرانية، وذلك وفقا لما قاله مسؤولون عسكريون لشبكة "سي بي إس نيوز" الأميركية.


وأفاد المسؤولون أن المدمرتين الأميركيتين "يو إس إس تروكستون"، و"يو إس إس ماسون"، مدعومتين بمروحيات أباتشي وطائرات أخرى، "واجهتا سلسلة من التهديدات المنسقة أثناء مرورهما".

وأطلقت إيران زوارق صغيرة وصواريخ وطائرات مسيّرة لمواجهة القوة الأميركية، فيما وصفه المسؤولون بـ"قصف متواصل".

لكن رغم شدة الهجمات الإيرانية، لم تتعرض أي من السفينتين الأميركيتين للإصابة.

وذكر المسؤولون أن "الإجراءات الدفاعية المدعومة بغطاء جوي نجحت في اعتراض أو ردع كل تهديد قادم"، وأضافوا أن أيا من المقذوفات التي أطلقت لم تصل إلى السفن.
ووقعت هذه المعركة في اليوم الذي بدأ به تنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لإعادة حركة الملاحة في مضيق هرمز.

وأعلنت القيادة الوسطى الأميركية (سنتكوم) في وقت سابق من الإثنين، أن مدمرات عبرت المضيق ضمن مبادرة ترامب التي أطلق عليها اسم "مشروع الحرية"، بينما لم تحدد القيادة أيا من السفن البحرية المشاركة في العبور أو عددها.

وأفادت "سنتكوم" أن سفينتين تجاريتين ترفعان العلم الأميركي "عبرتا المضيق بنجاح"، وأن الجيش تواصل مع عشرات شركات الشحن الأخرى لتشجيع حركة الملاحة في الممر المائي الاستراتيجي.

وقال قائد القيادة الوسطى براد كوبر، إن إيران شنت هجوما على السفن البحرية والتجارية الأميركية التي عبرت المضيق، مما دفع الولايات المتحدة إلى تدمير 6 زوارق إيرانية صغيرة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مسؤول أميركي يكشف تفاصيل عبور سفينتين تجاريتين مضيق هرمز
lebanon 24
Lebanon24
05/05/2026 08:24:31 Lebanon 24 Lebanon 24
إليكم عدد السفن التي عبرت مضيق هرمز يوم السبت
lebanon 24
Lebanon24
05/05/2026 08:24:31 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد قرار ترامب فرض حصار على مضيق هرمز.. تقرير يكشف ما جرى في الكواليس
lebanon 24
Lebanon24
05/05/2026 08:24:31 Lebanon 24 Lebanon 24
صواريخ تطال قاعدة للجيش السوري.. اليكم ما جرى
lebanon 24
Lebanon24
05/05/2026 08:24:31 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الإيرانية

الإيراني

دونالد

الخليج

ترامب

العلم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
00:54 | 2026-05-05
Lebanon24
00:41 | 2026-05-05
Lebanon24
00:38 | 2026-05-05
Lebanon24
00:36 | 2026-05-05
Lebanon24
00:20 | 2026-05-05
Lebanon24
00:19 | 2026-05-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24